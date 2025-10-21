Prime Vision porta l’AI nella Champions su Prime Video: ecco come

Prime Video introduce Prime Vision, un flusso di visione parallelo che affianca alle immagini live della UEFA Champions League una serie di dati generati dall’AI. Il debutto in Italia avviene durante la League Phase, dopo test positivi nel Regno Unito e in Irlanda. L’obiettivo è arricchire la lettura del match con livelli informativi tipici delle analisi tecniche, senza snaturare la diretta.

La piattaforma combina tracciamento dei giocatori e flussi statistici in tempo reale; le informazioni vengono elaborate e visualizzate sul campo tramite grafiche di realtà aumentata. L’aggiornamento è continuo: l’AI legge il contesto dell’azione e aggiorna overlay e indicatori mentre la partita scorre, offrendo un quadro più strutturato di posizioni, spazi e scelte di gioco.

Strumenti chiave: mappa tattica, momentum e indicatori avanzati

Il set di funzioni ruota attorno ad alcune novità mirate. La Mappa tattica mostra le posizioni dei 22 calciatori, fornendo una vista d’insieme utile per interpretare linee di pressione, coperture e uscite palla. La Momentum Bar sintetizza l’inerzia del match: un grafico che stima la pericolosità offensiva di ciascuna squadra negli ultimi cinque minuti, così da evidenziare fasi di dominio o sofferenza.

Accanto agli overlay principali arrivano le statistiche avanzate: velocità di corsa, confronti diretti e indice di probabilità di segnare (xG), indicatore utile a distinguere tra occasione ad alta probabilità e prodezza individuale. Opzioni di passaggio è la funzione più predittiva: l’AI calcola e visualizza le tre soluzioni più probabili per il portatore, anticipando lo sviluppo dell’azione. I Player tag identificano in tempo reale chi ha il pallone, un supporto pratico soprattutto quando in campo ci sono squadre meno familiari.

Come si attiva e cosa cambia nella diretta principale

Prime Vision si seleziona dalla schermata della partita oppure tramite telecomando, con un tocco verso il basso che apre il menu dei feed. In parallelo, nella diretta standard arrivano le Classifiche dinamiche, pensate per seguire in tempo reale gli effetti dei risultati della League Phase: chi è qualificato, chi scivola in zona eliminazione, chi resta agganciato ai play-off.

Il progetto è concepito come laboratorio in evoluzione: Amazon indica che la suite crescerà con nuovi layer informativi e con i riscontri raccolti durante la stagione.