Gemini ora può usare Google Fogli al posto dell’utente, semplificando il lavoro

Google continua a potenziare Gemini, portandolo sempre più vicino a un ruolo di vero assistente operativo. L’ultima novità riguarda Google Fogli, dove l’intelligenza artificiale è ora capace di eseguire azioni complesse a partire da un semplice comando in linguaggio naturale. Un passo in avanti concreto, che trasforma Fogli in uno strumento capace di rispondere in modo attivo alle richieste dell’utente, riducendo la necessità di interventi manuali.

Il nuovo aggiornamento segue quello del mese scorso, che aveva introdotto funzioni base come la spiegazione delle formule e l’analisi dei dati. Ora, però, Gemini può gestire operazioni multi-step, interpretando istruzioni più articolate direttamente dal pannello laterale dell’interfaccia desktop.

Cosa può fare Gemini dentro Google Fogli

Con la nuova integrazione, è possibile chiedere a Gemini operazioni che prima richiedevano tempo e diversi passaggi. Comandi come “aggiungi una nuova colonna che calcola il totale delle colonne A e B” o “riordina le righe in base alla colonna C” vengono eseguiti in pochi secondi.

L’intelligenza artificiale può inoltre occuparsi di attività più comuni ma spesso noiose, come:

inserire caselle di controllo o menu a tendina ;

creare filtri automatici ;

applicare formattazione condizionale ;

bloccare righe o colonne per mantenerle sempre visibili.

Al termine di ogni richiesta, Gemini mostra un riepilogo delle azioni svolte, così da mantenere trasparenza e controllo su quanto eseguito.

Google porta Gemini a un nuovo modo di lavorare con i dati

L’obiettivo di Google è chiaro: rendere Fogli uno strumento capace di automatizzare i compiti ripetitivi, permettendo a chi lavora con i dati di concentrarsi sull’analisi e sulle decisioni, invece che sulla parte meccanica.

Con questa evoluzione, Gemini non si limita più a “spiegare” come usare Fogli, ma lo utilizza attivamente, gestendo formule, ordini e formattazioni in autonomia. Una direzione che segna un passo importante verso la completa integrazione dell’intelligenza artificiale negli strumenti di produttività di Google, trasformando operazioni quotidiane in processi più rapidi, fluidi e intuitivi.