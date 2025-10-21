1Mobile Speed 5G 200 Limited Edition: la nuova offerta con 200GB in 5G

Nel mondo sempre più competitivo della telefonia mobile, 1Mobile lancia una promozione che punta a conquistare chi cerca prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Si tratta della nuova Speed 5G 200 Limited Edition, un’offerta esclusiva disponibile fino al 31 ottobre 2025, che mette a disposizione 200GB di traffico internet in 5G Full Speed, fino a 2Gbps in download, oltre a minuti illimitati e 50 SMS.

Il prezzo è particolarmente competitivo. Parliamo infatti di 5€ per il primo mese e 7,99€ dal secondo, con attivazione gratuita per chi passa a 1Mobile da qualsiasi altro operatore. Per chi sceglie invece una nuova SIM, il costo di attivazione è di soli 5 euro. La rete utilizzata è quella Vodafone 5G, sinonimo di affidabilità e copertura, una garanzia di prestazioni stabili in tutta Italia.

1Mobile: internet trasparente e gestione semplice

La promozione è pensata per i nuovi clienti, ma anche per chi vuole un piano chiaro, senza costi nascosti. In caso di superamento dei 200GB, la navigazione si blocca automaticamente. Il cliente può riattivarla tramite la funzione “Restart” o acquistando pacchetti extra. Nessuna sorpresa, solo controllo e flessibilità.

Con 1Mobile Speed 5G 200, l’utente può gestire tutto in autonomia grazie all’app ufficiale o all’Area Personale sul sito. Qui è possibile monitorare i consumi, rinnovare l’offerta, verificare il credito residuo o attivare altri servizi. Il piano include anche l’hotspot gratuito, ideale per condividere la connessione 5G con altri dispositivi, come tablet o laptop.

Il traffico internet è valido sia in Italia sia nei Paesi dell’Unione Europea, in conformità alla normativa europea sul roaming. La connessione avviene tramite gli APN ufficiali wap.unomobile.it e web.unomobile.it, garantendo la massima compatibilità con smartphone Android e iPhone. Insomma, 1Mobile conferma così il proprio impegno nel proporre offerte trasparenti, flessibili e competitive, ideali per chi desidera velocità e stabilità senza dover spendere cifre elevate. In un mercato dominato da aumenti e vincoli contrattuali, Speed 5G 200 Limited Edition si distingue per semplicità e convenienza.