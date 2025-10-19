Vodafone e l’offerta “invita un amico”: Giga illimitati a 9,95€ al mese

Vodafone ha lanciato una nuova offerta mobile 5G pensata per chi desidera condividere vantaggi con un amico o un familiare. Tale promozione è attivabile entro fine ottobre 2025. Essa permette di ottenere Giga illimitati a soli 9,95€ al mese se si invita una seconda persona a entrare a fare parte della community dell’ operatore. Fino a quel momento, gli utenti godranno comunque di 150GB, minuti illimitati e 200 SMS, con 32GB disponibili in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, Svizzera e Regno Unito.

Per accedere alla promozione basta attivare una nuova SIM o eSIM Vodafone e inserire, in fase d’acquisto, il codice AMBASSADOR. Dopo l’attivazione, l’utente riceverà via SMS un codice personale da condividere con chi desidera invitare. Una volta che anche la persona invitata avrà attivato la sua offerta utilizzando il codice, entrambi otterranno automaticamente Giga illimitati, mantenendoli finché i due numeri resteranno attivi sulla rete.

Tutti i vantaggi dell’offerta Vodafone: roaming, continuità e rete premiata

L’offerta include 5G senza limiti di velocità, fino a 2Gbps, e la spedizione gratuita della SIM. È poi possibile scegliere se ricevere una SIM fisica o digitale (eSIM), opzione ormai sempre più apprezzata per la rapidità di attivazione.

La nuova promozione Vodafone non si limita però ai Giga illimitati. Tra i benefici inclusi, troviamo la continuità di servizio fino a 48 ore anche in caso di credito esaurito, la segreteria telefonica gratuita, il servizio Chiama Ora e LoSai, e il tethering hotspot senza limiti. Per chi viaggia, invece, l’offerta riserva 32GB in roaming UE, di cui 17GB previsti dal regolamento europeo e 15GB extra offerti da Vodafone, utilizzabili anche in Svizzera, Regno Unito e Ucraina.

L’ operatore continua a distinguersi come la rete mobile più premiata d’Italia. L’attivazione ha un costo unico di 10€, mentre la spedizione è gratuita. Per evitare interruzioni del servizio, Vodafone consiglia l’uso dell’addebito automatico, che ricarica il credito di 5€ ogni volta che scende sotto la soglia minima.

