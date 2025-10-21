Neve artificiale tutto l’anno: la rivoluzione di TechnoAlpin

Mentre i cambiamenti climatici riducono drasticamente il manto nevoso sulle montagne, una soluzione arriva da TechnoAlpin, azienda leader mondiale negli impianti di innevamento artificiale. La sua Snow Factory è una vera “fabbrica di neve”, capace di produrla anche con temperature superiori ai 20°. Il sistema funziona grazie a un container lungo 12m, all’interno del quale la neve viene generata e poi distribuita sulle piste attraverso cannoni o tubature sotterranee.

Tale novità è già arrivata a Ovindoli Monte Magnola, in Abruzzo, dove la tecnologia sarà protagonista della stagione sciistica 2025/26. Secondo la società, la neve prodotta presenta una consistenza particolare, più compatta e resistente, che non si scioglie nemmeno dopo il passaggio dei mezzi battipista. Ciò consentirà di aprire le piste con anticipo e di mantenerle in condizioni ottimali per tutta la stagione, indipendentemente dalle condizioni meteo.

Neve artificiale e ambiente: tra entusiasmo e preoccupazione

La Snow Factory utilizza refrigeranti in gran parte di origine naturale, riducendo l’impatto ambientale e ottimizzando il consumo energetico. TechnoAlpin assicura che il sistema non sostituisce la neve naturale ma la integra, garantendo la “puntualità” dell’inizio stagione e la sicurezza degli operatori, che potranno lavorare anche in condizioni di caldo anomalo.

La tecnologia della neve artificiale ha già conquistato molte località sciistiche nel mondo, dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda, passando per Francia, Germania e Scandinavia. La sua diffusione però ha anche dato inizio ad un acceso dibattito sull’impatto ecologico. Da un lato, la Snow Factory viene considerata una salvezza per il turismo montano, capace di garantire continuità economica e stagioni più lunghe; dall’altro, gli ambientalisti temono che l’uso intensivo di acqua e di energia possa aggravare la crisi climatica che si cerca di contrastare.

TechnoAlpin replica. L’azienda sostiene che il consumo idrico è minimo rispetto agli impianti tradizionali e che i materiali impiegati sono eco-compatibili. Eppure, la discussione resta aperta. In molti si chiedono se sia giusto “forzare” la natura per salvare questo tipo di turismo.