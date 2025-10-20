Very Mobile: 200 GB in 5G e primo mese gratis per chi sceglie di cambiare operatore

Very Mobile, il gestore virtuale che si appoggia alla rete WindTre, rilancia la propria gamma di offerte con una proposta tra le più competitive del momento. La nuova promozione costa 6,99€ al mese per sempre e offre 200 giga di traffico dati in 5G gratuito, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti i gestori. Un piano completo, pensato per chi cerca stabilità e convenienza senza rinunciare alla velocità della nuova rete mobile.

L’aspetto più interessante è che l’offerta è aperta a tutti, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Non esistono quindi limitazioni per chi desidera passare a Very Mobile, che continua a distinguersi per la trasparenza e l’assenza di vincoli. Si tratta di vere e proprie agevolazioni da prendere al volo.

Attivazione rapida e primo mese in omaggio con Very Mobile, anche stavolta

Il processo di attivazione è semplice e accessibile a chiunque. Il costo iniziale è di 0,99€ una tantum, da pagare solo la prima volta, mentre il primo mese è completamente gratuito. Si tratta di un vantaggio concreto che permette di provare il servizio senza sostenere spese mensili fin dal primo rinnovo.

L’offerta può essere attivata anche tramite SPID, garantendo un riconoscimento digitale immediato e sicuro. È inoltre possibile scegliere tra SIM fisica o eSIM virtuale, per chi preferisce una soluzione digitale e veloce senza dover attendere la consegna a casa.

Very Mobile specifica che minuti e SMS illimitati sono soggetti alle consuete condizioni d’uso corretto e lecitamente previste, mentre la navigazione in 5G richiede un dispositivo compatibile e la presenza della copertura dedicata.

Con un prezzo competitivo, 200 giga in 5G e un mese gratuito, la nuova offerta Very Mobile rappresenta una delle proposte più equilibrate del mercato mobile, unendo semplicità, qualità di rete e massima libertà di scelta. Queste peculiarità dunque rendono il gestore sempre più appetibile per gli utenti, anche quelli più fedeli ad un provider.