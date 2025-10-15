Ad
mercoledì, Ottobre 15, 2025
Very Esclusiva: 150 giga in 5G e primo mese gratis a 4,99 euro

L’offerta migliore di cui dispone il celebre provider del virtuale Very Mobile, è stata prorogata fino al prossimo 30 ottobre 2025

scritto da Felice Galluccio
Very Mobile

Very Mobile ha deciso di prorogare fino al 30 ottobre 2025 la promozione Very Esclusiva, una delle tariffe più convenienti nel panorama mobile. L’offerta prevede 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese, con il primo mese gratuito. Una volta attivata, la tariffa resta valida per sempre, senza aumenti futuri o costi nascosti.

L’iniziativa è dedicata ai clienti che richiedono la portabilità del numero da uno degli operatori indicati: CM Link, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb | Sky Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, iliad, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Vianova e WithU.

Come si articola la nuova promo di Very Mobile

All’interno di questa offerta davvero molto interessante e soprattutto già scelta da tantissimi utenti, Very Mobile inserisce diversi contenuti che potrebbero fare gola:

  • Minuti: illimitati;

  • SMS: illimitati;

  • Giga: 150 in 5G fino a 30 Mbps;

  • Prezzo mensile: 4,99 euro;

  • Primo mese: gratis;

  • Roaming UE: 6,3 giga;

  • SIM: gratuita;

  • Spedizione: gratuita;

  • Attivazione: 0,99 euro (anziché 9,99).

L’offerta Very Esclusiva è disponibile sia con SIM fisica sia in formato eSIM.

Attivazione semplice e veloce

Chi sceglie la SIM fisica, realizzata in plastica riciclata, può richiederla online cliccando su “Ottieni l’offerta” e seguendo la procedura guidata. La SIM viene consegnata entro cinque giorni lavorativi, senza necessità di essere presenti al momento della consegna. L’attivazione può essere completata tramite SPID, CIE o video identificazione.

Per chi preferisce la versione digitale, basta completare l’acquisto sul sito Very Mobile: si riceverà via e-mail un QR Code da inquadrare per scaricare la eSIM e attivarla in pochi minuti.

Tutte le offerte Very Mobile risultano prorogate alla stessa data, confermando la volontà dell’operatore virtuale di continuare a proporre tariffe trasparenti e accessibili. Tutti i dettagli aggiornati e le modalità di attivazione sono disponibili sul sito ufficiale di Very Mobile.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!