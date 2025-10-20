Internet in tilt: il down di AWS paralizza i servizi globali

Lunedì 20 ottobre 2025 resterà una data simbolica per gli utenti del web. Internet è parzialmente collassato, lasciando offline una lunga lista di piattaforme digitali, social network e servizi di streaming. Tutto è iniziato nella mattinata, quando downdetector ha iniziato a registrare un aumento di segnalazioni di disservizi provenienti da tutto il mondo. In Italia, i primi siti a cedere sono stati Canva, Perplexity e numerose app di gaming come Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars e Roblox.

Dall’altra parte dell’oceano, gli americani hanno segnalato problemi su Fortnite, Snapchat, Crunchyroll, oltre che sui servizi di video streaming come Max e Prime Video. Poco dopo è arrivata la conferma più temuta. Sembra che i problemi dipendono da Amazon Web Services (AWS), il colosso del cloud computing che ospita milioni di siti e applicazioni in tutto il mondo. Quando AWS va giù, gran parte di Internet si spegne.

Internet offline: un down che rivela la fragilità del cloud

La stessa Amazon è risultata irraggiungibile negli Stati Uniti, con oltre 10.000 segnalazioni legate al malfunzionamento dell’app mobile e al login via web. In Italia, il picco ha riguardato soprattutto Clash Royale, che da solo ha superato 1.500 segnalazioni di utenti impossibilitati ad accedere ai propri profili.

Le cause del blackout non sono ancora state chiarite ufficialmente, ma gli esperti ipotizzano un guasto nei data center principali di AWS. Un problema tecnico o una configurazione errata può avere effetti a catena devastanti, considerando che migliaia di aziende, servizi pubblici e piattaforme di e-commerce dipendono dall’infrastruttura cloud di Amazon.

Questo evento ha riacceso il dibattito sulla dipendenza globale dai grandi provider di cloud, che, pur offrendo stabilità e potenza, concentrano nelle proprie mani una porzione sempre più ampia dell’economia digitale. Quando un singolo sistema come AWS si blocca, l’impatto è immediato e ha conseguenze praticamente mondiali. Non sappiamo ancora quando la situazione si ristabilizzará, per il momento, non ci resta che aspettare.