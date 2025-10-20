REDMAGIC sfida i limiti del gaming mobile, ecco come

Durante la Gaming and Liquid Cooling Technology Conference di Shenzhen, REDMAGIC ha presentato una delle innovazioni più importanti nel mondo degli smartphone da gaming. Si tratta del primo sistema di raffreddamento a liquido prodotto in serie. La tecnologia utilizza un liquido fluorurato ad alte prestazioni, capace di operare tra i -40°C e i 70°C, garantendo isolamento elettrico e una dissipazione del calore costante anche in condizioni estreme.

Per rendere possibile un simile traguardo in uno spazio ridotto come quello di uno smartphone, il team di sviluppo ha introdotto una micro-pompa piezoelettrica in ceramica, ottenendo un equilibrio perfetto tra potenza e compattezza. La struttura interna sfrutta micro-canali incisi al laser, un processo di alta precisione derivato direttamente dal mondo dei server. Non meno importante la robustezza. Infatti grazie a un sistema di incollaggio a temperature ultra-basse e a una membrana anti-perforazione, il dispositivo mantiene resistenza agli urti e durabilità nel tempo.

REDMAGIC Turbo Fan 4.0 e Snapdragon 8 Elite Gen 5: la potenza prende vita

Questo sistema apre una nuova era per il raffreddamento mobile. Consente sessioni di gioco prolungate senza cali di prestazioni o surriscaldamento. REDMAGIC dimostra così di voler unire ingegneria avanzata e affidabilità reale. In contemporanea al raffreddamento a liquido, l’ azienda ha svelato la Turbo Fan 4.0, un sistema ad aria capace di raggiungere 24.000 giri al minuto. Il condotto a flusso continuo garantisce una dispersione rapida del calore e, per la prima volta, il modulo è certificato IPX8, assicurando protezione da acqua e polvere.

Le due tecnologie saranno protagoniste della nuova serie REDMAGIC 11 Pro, in arrivo il 17 ottobre, dotata del potente Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm. Il sistema di raffreddamento combinato promette di mantenere il chip sempre al massimo.

Grazie alla compatibilità con oltre 200 giochi ottimizzati in 2K a 144 Hz, REDMAGIC punta così a consolidarsi come riferimento assoluto per il gaming competitivo mobile. La casa cinese, già partner ufficiale di sei leghe eSport, si conferma leader nell’innovazione hardware, spingendo il settore verso nuovi livelli di efficienza e prestazioni.