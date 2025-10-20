PosteMobile sbanca con la Creami Extra WOW: 50Gb costano quasi ZERO

Tra le proposte più equilibrate del mercato mobile italiano, PosteMobile conferma la propria identità con Creami Extra WOW 50, un’offerta pensata per chi cerca semplicità, trasparenza e un prezzo stabile nel tempo. Il gestore virtuale di Poste Italiane, che da anni opera sulla rete Vodafone, propone infatti una soluzione completa a 5,99€ al mese, senza costi nascosti e con la certezza di un canone fisso per sempre.

Nel dettaglio, la promozione include minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 50 giga di traffico dati in 4G+, con una velocità che può raggiungere i 300 Mbps. Un pacchetto bilanciato che risponde perfettamente alle esigenze di chi naviga spesso da smartphone, guarda video in streaming o utilizza applicazioni di messaggistica in modo intensivo.

A rendere questa offerta particolarmente competitiva è la sua accessibilità universale: può infatti essere attivata da chiunque, indipendentemente dal gestore di provenienza. Che si tratti di una portabilità o di una nuova attivazione, le condizioni restano identiche e prive di limitazioni, un elemento non sempre scontato nel panorama delle promozioni mobili.

Attivazione semplice online, in posta o al telefono

L’attivazione della Creami Extra WOW 50 è progettata per essere rapida e alla portata di tutti. È possibile completare la procedura online, direttamente dal sito ufficiale di PosteMobile, oppure in ufficio postale con l’assistenza del personale. In alternativa, chi preferisce un contatto diretto può procedere anche telefonicamente, ricevendo supporto da un operatore dedicato.

Il costo di attivazione è pari a 10€ una tantum, e comprende anche la SIM. Non sono previsti contributi aggiuntivi né vincoli contrattuali: una volta completata l’attivazione, il piano si rinnova automaticamente ogni mese, garantendo la piena continuità del servizio.

Grazie alla rete 4G+ di Vodafone, alla copertura capillare e alla semplicità del modello tariffario, PosteMobile Creami Extra WOW 50 si conferma una delle soluzioni più affidabili e trasparenti per chi desidera un piano completo a un prezzo contenuto.