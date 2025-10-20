iPhone 18 Pro: Apple lavora a un nuovo sistema di apertura variabile per la fotocamera

È appena passato un mese dal lancio dei nuovi iPhone 17 che già si parla di ciò che verrà in futuro in casa Apple. Molte voci infatti stanno riguardando da vicino i prossimi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max i quali dovrebbero migliorare ancor di più per quanto riguarda il comparto fotocamere. Il lavoro del colosso di Cupertino starebbe divertendo intorno ad una fotocamera con apertura variabile. Con questa tecnologia si parlerebbe di un obiettivo in grado di modificare automaticamente l’apertura in base alla luce ambientale.

Ne deriverebbero comunque scatti più definiti e luminosi in condizioni di scarsa illuminazione, mentre in presenza di molta luce l’apertura si ridurrebbe per evitare sovraesposizioni. Si otterrebbe così un controllo maggiore in merito alla profondità di campo, con un livello di precisione tipico delle fotocamere professionali.

La novità arriverebbe come esclusiva dei modelli Pro, in linea con la strategia che Apple adotta da tempo per differenziare i propri dispositivi. Un approccio già visto con iPhone 15 Pro Max, primo della serie ad aver introdotto il teleobiettivo periscopico.

La catena di produzione e il confronto con Samsung

Secondo le informazioni raccolte, la produzione del nuovo sistema di apertura sarà affidata a LG Innotek e Foxconn, con il contributo tecnico di Luxshare e Sunny Optical per la realizzazione dell’attuatore che regola il movimento delle lamelle. Queste ultime, fondamentali per il controllo dell’apertura, saranno fornite dall’azienda olandese Besi, specializzata in componenti di precisione.

L’obiettivo è combinare qualità fotografica e compattezza, mantenendo lo spessore del modulo ridotto nonostante la complessità del sistema. In passato, Samsung aveva già sperimentato un approccio simile con i Galaxy S9, ma aveva poi abbandonato la tecnologia per motivi legati ai costi e all’ingombro. Le soluzioni attuali, però, sono più leggere e sottili, rendendo l’adozione molto più semplice per un prodotto premium come l’iPhone.

Con l’introduzione dell’apertura variabile, Apple punta a migliorare la resa in ogni contesto, dalle foto notturne ai ritratti in esterno, rendendo la fotocamera ancora più versatile e intelligente. Se le indiscrezioni verranno confermate, iPhone 18 Pro potrebbe rappresentare una delle innovazioni più significative degli ultimi anni nel campo dell’imaging mobile.