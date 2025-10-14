Ad
PosteMobile Casa e PosteCasa Ultraveloce: dal 2026 raddoppia il costo della fattura cartacea

PosteMobile Casa e PosteCasa Ultraveloce raddoppiano il costo della fattura cartacea a 3 euro dal 2026 restano gratuiti i canali di fatturazione digitale

scritto da Felice Galluccio
PosteMobile

Dal 2026 chi utilizza i servizi di rete fissa PosteMobile Casa e PosteCasa Ultraveloce vedrà raddoppiare il costo della fattura cartacea: si passa dagli attuali 1,50 euro a 3 euro al mese, IVA inclusa. La decisione, spiegano da PostePay, è legata all’aumento generalizzato dei costi che ha interessato anche la filiera delle telecomunicazioni. Resta gratuita la fatturazione digitale, che non prevede oneri aggiuntivi.

Il calendario prevede due tappe. Per i clienti PosteMobile Casa l’adeguamento scatterà a gennaio 2026 e sarà comunicato in fattura con le istruzioni per esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione. Per chi ha sottoscritto PosteCasa Ultraveloce, l’aumento entrerà in vigore a febbraio 2026.

Il passaggio da cartaceo a digitale può essere richiesto attraverso l’Area Personale del sito poste.it, dall’app Poste Italiane oppure chiamando il 160. In questo modo si elimina il costo di spedizione e si riceve la documentazione in formato elettronico. È ovviamente una soluzione per agevolare i costi dell’azienda.

Recesso e operatività: moduli, invii e contatti con PosteMobile

Per PosteMobile Casa il recesso richiede la compilazione del modulo Richiesta di Cessazione Contratto, scaricabile anche dalla sezione Assistenza > Modulistica Offerta Casa su postemobile.it. Alla richiesta va allegata la copia del documento di identità dell’intestatario e la documentazione può essere inviata via mail all’indirizzo postemobilecasa@postemobile.it, via fax al numero gratuito 800.160.909 oppure tramite lettera a Casella Postale 3000, 37138 Verona VR.

Per PosteCasa Ultraveloce il procedimento è analogo: occorre il modulo Richiesta di Cessazione Contratto disponibile in Assistenza > Modulistica PosteCasa Ultraveloce sul sito postemobile.it, con allegata copia del documento dell’intestatario. L’invio è previsto via mail a assistenzaclientifibra@postepay.it oppure tramite lettera alla stessa Casella Postale 3000, 37138 Verona VR.

Chi preferisce evitare la carta può attivare la fatturazione digitale dai canali indicati, mantenendo invariati i servizi sottoscritti e senza sostenere nuovi costi ricorrenti per la ricezione della documentazione amministrativa. Tutto è molto semplice ed intuitivo.

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!