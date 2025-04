Con PosteMobile arriva Creami Extra WOW 50: un’ offerta conveniente e super competitiva

Con “Creami Extra WOW 50 Edizione 2024”, PosteMobile si conferma tra i protagonisti nel settore delle tariffe mobili. L’offerta, dedicata ai nuovi clienti, propone minuti e SMS illimitati, oltre a 50GB di traffico internet in 4G+ fino a 300Mbps. Il tutto è disponibile a soli 5,99€ al mese. Il costo iniziale è di 20€ ed include 10€ per l’attivazione e 10euro di prima ricarica. L’offerta è sottoscrivibile online, tramite operatore o direttamente in un Ufficio Postale. La rete di appoggio è quella di Vodafone, che garantisce una copertura 4G superiore al 99% della popolazione italiana.

PosteMobile: una rete solida e trasparente per ogni esigenza

Il piano Creami Extra WOW 50 di PosteMobile non prevede costi aggiuntivi per servizi essenziali. Funzioni come “Ti cerco”, “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo credito sono incluse. È possibile condividere la connessione dati con altri dispositivi tramite hotspot senza spese extra. Per continuare a usufruire dell’offerta, è necessario avere credito disponibile al momento del rinnovo. In caso contrario, si applicano tariffe base. Ovvero 18 centesimi al minuto, 12cent. per SMS e 2€ al giorno per 500MB di dati, se la navigazione a consumo è attiva.

L’affidabilità è uno dei pilastri su cui si basa l’offerta di PosteMobile. Grazie alla collaborazione con Vodafone, la navigazione avviene su rete 4G+ con prestazioni che possono raggiungere i 300Mbps. Il traffico dati è calcolato sui kilobyte realmente utilizzati. Per navigare alla massima velocità è però necessario uno smartphone compatibile e una SIM PosteMobile attiva in un’area coperta da 4G+. La velocità effettiva dipende anche da fattori come il dispositivo usato, il sistema operativo e la congestione della rete. Tutte le condizioni contrattuali, comprese le modalità di recesso e reclamo, sono consultabili sul sito o negli Uffici Postali. Ma le novità non terminano qui. Moltissime altre soluzioni convenienti sono presenti sulle pagine ufficiale dell’operatore. Tutte con servizi e vantaggi extra inclusi ad un prezzo super competitivo.