PosteMobile, ritorna la promo Creami Extra Wow 50×2

Per questa seconda metà del mese, l’operatore telefonico PosteMobile ha deciso di far tornare a disposizione degli utenti un’altra offerta di rete mobile di rilievo. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta nota con il nome di PosteMobile Creami Extra Wow 50×2. Questa offerta va per il momento a sostituire la precedente offerta denominata PosteMobile Creami Extra Wow 100 Ed. 2025. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PosteMobile, ritorna la super promo Creami Extra Wow 50×2

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico PosteMobile ha fatto ritornare la super offerta mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di PosteMobile Creami Extra Wow 50×2. Questa offerta è disponibile dalla giornata del 15 ottobre 2025. Fino a questa data, era stata invece disponibile all’attivazione l’offerta mobile PosteMobile Creami Extra Wow 100 Ed. 2025.

La nuova offerta proposta dall’operatore sarà disponibile all’attivazione fino a nuova comunicazione da parte dell’operatore. Nello specifico, gli utenti che la attiveranno avranno a disposizione ogni mese un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati. Questi saranno utilizzabili per navigare con jna connettività massima pari al 4G+. Nel bundle sono anche compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Per avere questa offerta, sarà necessario pagare un costo pari a 8 euro al mese. La nuova offerta dell’operatore telefonico PosteMobile sarà disponibile all’attivazione da tutti i nuovi clienti dell’operatore, comprendenti sia i clienti che attiveranno un nuovo numero telefonico sia dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Secondo quanto riportato, l’offerta sarà disponibile all’attivazione anche da chi è già cliente. In questo caso, però, gli interessati dovranno contattare l’assistenza clienti, chiamando il numero telefonico 160.

Per il momento, l’offerta mobile PosteMobile Creami Extra Wow 50×2 sarà disponibile all’attivazione fino a nuova comunicazione.