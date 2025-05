PosteMobile costa 5,99€ al mese per sempre: ecco la Creami Extra WOW

PosteMobile, il gestore virtuale di Poste Italiane, propone una nuova offerta pensata per chi cerca un pacchetto completo a un prezzo contenuto. Si chiama Creami Extra WOW 50 e include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, insieme a 50 giga in 4G+ fino a 300 Mbps, al costo di 5,99€ al mese. Questo è uno dei prezzi, secondo le statistiche, che gli utenti preferiscono, in quanto pagare meno di 6€ al mese è molto spesso un vero e proprio regalo.

La promozione è attivabile da qualsiasi operatore, senza limitazioni di provenienza. Si rivolge quindi a chi vuole cambiare gestore mantenendo il proprio numero, ma anche a chi desidera attivare una nuova SIM con una tariffa chiara e senza sorprese.

Attivazione comoda, anche in ufficio postale per i nuovi clienti PosteMobile

Uno dei punti di forza dell’offerta è la flessibilità nei canali di attivazione. È possibile sottoscrivere Creami Extra WOW 50 online, al telefono con un operatore oppure direttamente negli uffici postali. In tutti i casi, l’attivazione è semplice e veloce.

Il costo iniziale è di 10€ una tantum, che include sia l’attivazione del piano sia la SIM. Non sono previsti costi nascosti né vincoli di permanenza: l’offerta può essere disattivata in qualsiasi momento, senza penali.

Giga in 4G+ e copertura capillare

I 50 giga previsti dall’offerta vengono erogati in 4G+, con una velocità massima di 300 Mbps, sfruttando la rete WindTre, che garantisce una copertura estesa su tutto il territorio nazionale. Una soluzione solida per chi usa spesso il telefono per navigare, lavorare da remoto o guardare contenuti in streaming.

Con Creami Extra WOW 50, PosteMobile punta su prezzo contenuto, servizi illimitati e una gestione semplice, confermando il proprio ruolo tra i gestori virtuali più competitivi del momento. Bisogna quindi dare solo uno sguardo al sito ufficiale per avere le idee più chiare e poi recarsi nei punti dedicati per sottoscrivere l’offerta o magari farlo sul web.