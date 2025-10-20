Iliad, tutte le promozioni senza vincoli né costi aggiuntivi

Tutte le offerte telefoniche della linea mobile di Iliad si distinguono per la trasparenza e per il prezzo bloccato per sempre. Un tratto distintivo dell’operatore francese è proprio quello di avere a disposizione offerte competitive con un’ottima combinazione tra qualità e prezzo, nonché una rete di proprietà.

Inoltre, Iliad, anche un’ottima reputazione per quanto riguarda l’assistenza clienti, che è ritenuta molto soddisfacente dagli utenti che hanno scelto un’offerta mobile del gestore.

Iliad, le offerta disponibili in questo mese

Iliad mantiene sempre alta la qualità delle proprie offerta, mettendo a disposizione diversa tariffe. La prima da prendere in considerazione è TOP 250 PLUS. Si tratta di un’offerta mobile che termina tra 25 giorni e che comprende 250 giga di Internet con 5G incluso, minuti e SMS illimitati, e in più 25 giga extra da utilizzare in Europa. Il prezzo dell’offerta è di soli 9,99 € al mese per sempre e l’attivazione della SIM a un costo di 9,99 €.

Ma per chi abbia bisogno di navigare ancora di più, Iliad ha pensato a TOP 300 PLUS, con 300 giga di Internet con 5G incluso, minuti e SMS illimitati e 30 giga extra da utilizzare in Europa. In questo caso il costo è di 11,99 € al mese per sempre e il costo dell’attivazione della SIM è di 9,99 €.

Iliad però stupisce sempre i propri clienti, poiché per chiunque sia cliente Iliad, e abbia un’offerta mobile attiva, l’operatore permette di partecipare a un concorso e vincere dei biglietti VIP con Hospitality per la serie A Eni live, oppure per la finale di EA Sports FC Supercup, e per la Coppa Italia Frecciarossa. A questo concorso si può partecipare più di una volta al mese, semplicemente registrando i propri dati e scegliendo la squadra che si è interessati a vedere. Dopodiché, non servirà altro che controllare la casella email per l’eventuale comunicazione in arrivo in caso di vincita.