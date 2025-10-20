Ad
Iliad, tutte le promozioni senza vincoli né costi aggiuntivi

Tutte le promozioni telefoniche di Iliad per la linea mobile offrono servizi esclusivi senza nessun tipo di vincolo

scritto da Federica Iazzi
Le tariffe esclusive della linea mobile di Iliad

Tutte le offerte telefoniche della linea mobile di Iliad si distinguono per la trasparenza e per il prezzo bloccato per sempre. Un tratto distintivo dell’operatore francese è proprio quello di avere a disposizione offerte competitive con un’ottima combinazione tra qualità e prezzo, nonché una rete di proprietà.

Inoltre, Iliad, anche un’ottima reputazione per quanto riguarda l’assistenza clienti, che è ritenuta molto soddisfacente dagli utenti che hanno scelto un’offerta mobile del gestore.

Iliad, le offerta disponibili in questo mese

Iliad mantiene sempre alta la qualità delle proprie offerta, mettendo a disposizione diversa tariffe. La prima da prendere in considerazione è TOP 250 PLUS. Si tratta di un’offerta mobile che termina tra 25 giorni e che comprende 250 giga di Internet con 5G incluso, minuti e SMS illimitati, e in  più 25 giga extra da utilizzare in Europa. Il prezzo dell’offerta è di soli 9,99 € al mese per sempre e l’attivazione della SIM a un costo di 9,99 €.

Ma per chi abbia bisogno di navigare ancora di più, Iliad ha pensato a TOP 300 PLUS, con 300 giga di Internet con 5G incluso, minuti e SMS illimitati e 30 giga extra da utilizzare in Europa. In questo caso il costo è di 11,99 € al mese per sempre e il costo dell’attivazione della SIM è di 9,99 €.

Iliad però stupisce sempre i propri clienti, poiché per chiunque sia cliente Iliad, e abbia un’offerta mobile attiva, l’operatore permette di partecipare a un concorso e vincere dei biglietti VIP con Hospitality per la serie A Eni live, oppure per la finale di EA Sports FC Supercup, e per la Coppa Italia Frecciarossa. A questo concorso si può partecipare più di una volta al mese, semplicemente registrando i propri dati e scegliendo la squadra che si è interessati a vedere. Dopodiché, non servirà altro che controllare la casella email per l’eventuale comunicazione in arrivo in caso di vincita.

