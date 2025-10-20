Tornano le offerte di lavoro su Facebook ma con regole più rigide

Facebook si sta preparando ad un grande ritorno con un approccio completamente rinnovato. Dopo un periodo di assenza, la possibilità di trovare offerte di lavoro sulla piattaforma sarà nuovamente realtà. L’intento, questa volta, è garantire maggiore trasparenza, sicurezza e controllo, sia per chi cerca impiego che per le aziende.

Un ritorno strategico

Negli ultimi anni Facebook ha progressivamente lasciato spazio a piattaforme specializzate come LinkedIn o Indeed. Ora, però, il social di Meta sembra voler rientrare nel settore con strumenti moderni e un sistema più rigido, pensato per eliminare violazioni e falsi annunci, due dei problemi principali che avevano minato la credibilità del servizio in passato.

Nuove regole per le aziende

Ogni azienda che pubblicherà un’offerta dovrà rispettare criteri di verifica obbligatori, come l’identificazione tramite account aziendale certificato e la presenza di informazioni chiare su ruolo, contratto e retribuzione. Facebook introdurrà anche un sistema di moderazione automatica, basato sull’intelligenza artificiale, per individuare annunci sospetti o potenzialmente fraudolenti prima che vengano pubblicati. I datori di lavoro non potranno nemmeno più inviare messaggi privati non richiesti ai candidati. Sarà necessario utilizzare un canale ufficiale per le comunicazioni.

Trasparenza e tutela dei candidati

La piattaforma darà particolare importanza alla trasparenza salariale, spingendo le aziende a indicare stipendi e altri dettagli direttamente negli annunci. Questa scelta, già adottata da altre piattaforme, mira a ridurre le disuguaglianze e favorire processi di selezione più equi. Facebook integrerà anche strumenti di segnalazione rapida, che permetteranno di denunciare annunci sospetti con un solo click. In parallelo, gli algoritmi di raccomandazione saranno aggiornati per proporre offerte pertinenti e coerenti con le competenze dei singoli profili.

Con questa mossa, Facebook punta a trasformarsi nuovamente in una piattaforma dove non solo si condividono post o foto, ma si costruiscono opportunità reali. Se il progetto avrà successo, il noto social potrebbe tornare a essere una piattaforma rilevante anche per il recruiting digitale, offrendo una valida alternativa alle piattaforme tradizionali.