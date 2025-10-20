Samsung, il suo primo trifold verrà venduto in molti Paesi

Recentemente sono emerse alcune indiscrezioni sul nuovo dispositivo in programma per Samsung: si tratta del suo primo trifold. Fino ad ora si credeva che divenisse un’ esclusiva solo di Corea e Cina, ma questa convinzione è stata smentita da alcuni rumor che parlano di una possibile commercializzazione anche in altri Paesi del mondo. Infatti il trifold di Samsung verrà lanciato negli Emirati Arbi Uniti e in alcuni mercati occidentali inclusi gli Stati Uniti. Quello che è certo è che il dispositivo sarà presentato prima in Corea e Cina anche se non sappiamo che l’ espansione ad altri mercati sarà immediata oppure avverrà in un secondo momento.

All’ inizio il dispositivo aveva come nome in codice Galaxy Z TriFold o anche Galaxy G per la sua forma insolita. Come anticipato da alcune indiscrezioni, il nuovo trifold dovrebbe essere ufficializzato entro fine mese. Questo prodotto potrebbe entrare in concorrenza con il Mate XT Ultimate di Huawei. Anche se per il momento le differenze più ovvie sono nel modo in cui si ripiegano una volta riposti. Infatti se il trifold di Samsung si ripiega verso l’ interno, il Mate di Huawei si ripiega a formare una Z lasciando una parte di schermo scoperta.

Samsung, ecco alcune caratteristiche del trifold

Secondo le previsioni fatte in precedenza, il display del trifold avrà una diagonale di 10″. Dal punto di vista del comparto fotografico ci sarà una fotocamera principale di 200 MP. Questa insieme alla ultrawide ed al teleobiettivo potranno garantire uno zoom che arriva al 100x come per i Galaxy S Ultra. Il display esterno dovrebbe essere di 6,5″ con tecnologia AMOLED, mentre per l’ hardware ci sarà probabilmente lo Snapdragon 8 Elite. Con queste particolarità si ha già la sensazione del tipo di dispositivo che ci potremmo aspettare da parte di Samsung. Date le sue caratteristiche molto elevate si presume che il prezzo di vendita sarà molto alto ma conforme con le funzionalità.

Quindi non ci resta altro che aspettare il debutto ufficiale per confermare o meno le caratteristiche prima elencate. Da questo momento si apre anche una nuova strada per dei dispositivi sempre più all’ avanguardia e molto innovativi nel design.