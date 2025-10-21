Ad
Redwing, sottomarino autonomo che farà il giro del mondo da solo

scritto da Margherita Zichella
Redwing, sottomarino robotico di Teledyne Marine, tenterà la prima circumnavigazione autonoma del globo per studiare gli oceani.

Sta per partire un’avventura che sembra uscita da un romanzo di fantascienza, ma è tutta reale: un sottomarino robotico, chiamato Redwing, tenterà di fare il giro del mondo completamente da solo. Nessun equipaggio, nessun controllo costante da terra, solo un piccolo veicolo giallo che affronterà oceani, tempeste e silenzi profondi per più di un anno. A costruirlo è stata Teledyne Marine, in collaborazione con la Rutgers University del New Jersey, e la missione ha un nome che suona già come una promessa: Sentinel Mission.

 

Teledyne Marine lancia Redwing: il sottomarino AI che ascolta gli oceani

La partenza è avvenuta da Martha’s Vineyard, al largo del Massachusetts. Da lì, Redwing scivolerà nelle acque dell’Atlantico e comincerà la sua circumnavigazione del pianeta. Un viaggio che ricalca in parte quello di Magellano, ma questa volta senza vele né marinai, solo algoritmi, sensori e un’infinita curiosità scientifica. Lungo il tragitto — che toccherà luoghi come le Canarie, Città del Capo, l’Australia, la Nuova Zelanda, le Falkland e forse anche il Brasile — il glider raccoglierà dati preziosissimi su temperatura, salinità, correnti e composizione chimica dei mari, inviandoli via satellite ogni dodici ore. In totale, dovrà percorrere oltre 73.000 chilometri di oceano, sempre in completa autonomia.

La parte affascinante è che Redwing non è un semplice robot, ma un piccolo capolavoro di ingegneria: un Slocum Sentinel Glider di nuova generazione, progettato per consumare pochissima energia. Può immergersi fino a mille metri di profondità e poi risalire lentamente per comunicare con i satelliti, come se tirasse un piccolo respiro prima di tornare giù. Dentro ha spazio per più batterie e sensori rispetto ai modelli precedenti, e può raccogliere contemporaneamente otto tipi diversi di dati. Un laboratorio in miniatura che naviga da solo sotto le onde.

Dietro la missione ci sono grandi nomi della ricerca marina: la NOAA, il programma UN Ocean Decade e la Marine Technology Society, tutti uniti dall’obiettivo di capire meglio come stanno cambiando gli oceani e il clima del pianeta. Secondo Scott Glenn, co-direttore della missione, Redwing è “un passo verso una nuova era dell’esplorazione oceanica”.

Forse non avrà la gloria dei grandi esploratori del passato, ma Redwing ha qualcosa di altrettanto poetico: la capacità di muoversi nel silenzio del mare, da solo, raccogliendo le voci invisibili dell’oceano per raccontarle al mondo.

Margherita Zichella

