CoopVoce: la EXTRA 300 è tornata e costa pochissimo, è la promo di ottobre

Con la nuova EXTRA 300, CoopVoce alza l’asticella e punta con decisione a conquistare utenti dagli altri gestori. Il nuovo piano rientra tra le offerte di fascia alta dell’operatore virtuale, ma con un costo che sorprende per la sua convenienza. Per 7,90€ al mese, infatti, si ottengono minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e ben 300 giga in 4G ogni mese. Il tutto con una garanzia ormai distintiva del brand: il prezzo resta fisso per sempre, senza rimodulazioni né sorprese future.

Un aspetto che non passa inosservato è la strategia con cui CoopVoce sta agendo sul mercato. Dopo la promozione da 200 giga proposta a 8,90€, la nuova EXTRA 300 segna un ulteriore passo avanti, offrendo 100 giga in più a un costo addirittura inferiore. Una mossa che dimostra la volontà del gestore di rafforzare la propria posizione nel panorama delle tariffe mobili più competitive. Tutti i dettagli sono scritti nel paragrafo successivo insieme alla data di fine offerta.

CoopVoce costa poco e attivare le sue promo è semplicissimo

La convenienza non si limita al canone mensile. CoopVoce ha previsto attivazione gratuita per chi sceglie la promozione entro il 29 ottobre 2025, eliminando anche l’ultimo ostacolo economico per chi vuole passare al gestore. Una scelta coerente con la filosofia aziendale, basata su trasparenza, assenza di vincoli e condizioni chiare sin dal primo giorno.

In linea con tutte le altre offerte del marchio, anche EXTRA 300 garantisce copertura su rete 4G e la stessa quantità di giga sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea. L’utente può così contare su un piano stabile e prevedibile, senza limiti nascosti o costi aggiuntivi per servizi accessori.

Con EXTRA 300, CoopVoce manda un segnale forte al mercato: si può offrire una tariffa “top di gamma” a un prezzo da entry level, mantenendo inalterata la qualità e la trasparenza che hanno reso il marchio uno dei più apprezzati tra gli operatori virtuali italiani.