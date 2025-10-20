Smartphone: per metà degli italiani è un compagno di vita

A quanto pare, per noi italiani lo smartphone è più che un semplice dispositivo elettronico multimediale, una recente indagine condotta da SWG per conto di Swappie, nota piattaforma di ricondizionamento per iPad e iPhone, ha sottolineato come per la maggior parte degli utenti italiani il proprio dispositivo sia qualcosa di più che è un semplice telefono ma uno strumento di conforto e di aiuto nell’affrontare le piccole problematiche quotidiane che la vita mette davanti.

I risultati

Nello specifico, lo studio condotto online nell’agosto 2025 su circa 1000 individui italiani tra i 18 e i 64 anni, ha evidenziato come per la maggior parte degli utenti lo smartphone sia quasi una seconda pelle con il 56% che lo ha definito come un mezzo di conforto fondamentale nell’affrontare la solitudine e un 70% invece lo abbia anche considerato uno strumento fondamentale per combattere la noia e intrattenersi.

Dallo studio è emerso come il telefono rappresenti molto di più di un semplice oggetto, dal momento che il 71% degli utenti coinvolti nello studio lo porta con sé distanza in stanza all’interno della casa e il 31% dichiara di sentirsi al sicuro solo quando tiene il proprio telefono sott’occhio, tutto ciò secondo Elena Garbujo, Country Manager di Swappie Italia, dimostra come lo smartphone sia un oggetto identitario con il quale si instaura un legame affettivo che va oltre il semplice legame di possesso di un oggetto.

Tutto ciò si traduce in un altro dato importante, molte persone fanno fatica a separarsi con disinvoltura dal proprio vecchio smartphone in favore di uno nuovo, emerge nello specifico che il 27% degli utenti ha paura di perdere qualcosa abbandonando il proprio device mentre il 13% vive il cambio con innata malinconia tutto ciò si traduce in un 8% degli italiani che tiene il proprio vecchio dispositivo nei cassetti di casa senza disfarsene in modo definitivo o tramite i canali di smaltimento indicati.