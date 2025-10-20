CoopVoce EXTRA 300: 300 GB e minuti illimitati a 8,90€

CoopVoce continua a puntare dritto al cuore di chi cerca una connessione semplice, affidabile e senza sorprese, e la sua nuova offerta EXTRA 300 sembra fatta apposta per questo. Per 8,90 euro al mese, senza costi di attivazione e senza vincoli nascosti, si ottengono 300 giga alla massima velocità, minuti illimitati e ben 1000 SMS. Non è una promozione a tempo limitato o un’iniziativa temporanea: il prezzo resta lo stesso “per sempre”, senza sorprese sul rinnovo mensile.

Naviga senza pensieri con CoopVoce EXTRA 300 a 8,90€

La flessibilità è uno dei punti forti di CoopVoce. La SIM si può ricevere direttamente a casa, attivarla online in pochi minuti e iniziare subito a navigare, oppure ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi per l’Italia. Chi sceglie la eSIM, inoltre, salta del tutto la consegna fisica e attiva il servizio in modo completamente digitale, senza spostamenti. E chi viaggia in UE o nel Regno Unito può usare tutti i giga inclusi nell’offerta come se fosse in Italia, per i primi trenta giorni di ogni viaggio: niente complicazioni, niente costi extra, solo internet veloce dove serve.

Non si tratta solo di quantità di dati: la rete CoopVoce garantisce una copertura nazionale e internazionale del 99,8%, così da poter chiamare, navigare o inviare messaggi senza interruzioni. Grazie al 4G, alla tecnologia VoLTE e al tethering incluso, la connessione diventa un vero e proprio strumento multitasking: puoi usare lo smartphone come hotspot per collegare altri dispositivi, continuare a navigare durante le telefonate e gestire tutto in modo semplice dall’app o tramite il servizio LoSai, disponibile 24 ore su 24.

L’offerta si rinnova automaticamente lo stesso giorno ogni mese, evitando la fatica di ricordarsi le ricariche, e include anche il blocco dei numeri a sovrapprezzo per navigare e chiamare senza sorprese. Per i già clienti, EXTRA 300 è disponibile anche come cambio promo, con un costo minimo e scalato dal credito residuo. Insomma, CoopVoce punta su trasparenza e praticità, senza complicazioni tecniche o tariffe nascoste, per chi vuole concentrarsi su ciò che conta davvero: navigare, comunicare e restare connessi senza pensieri.