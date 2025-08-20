NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

CoopVoce sovrasta Iliad con la EVO 200: il prezzo è fuori di testa

La nuova offerta mobile che propone CoopVoce è davvero eccezionale, è arrivata a prezzo minore rispetto al passato.

scritto da Felice Galluccio
CoopVoce

CoopVoce rilancia la sfida nel segmento delle tariffe mobili più complete con la nuova EVO 200, un’offerta pensata per chi cerca tanti dati, chiamate illimitate e condizioni chiare. Il tutto a un prezzo fisso che non subirà modifiche nel tempo. Sono queste le peculiarità che mettono il provider virtuale davanti a tutti gli altri soprattutto nel periodo di agosto, quando gli utenti hanno più tempo e voglia di cambiare gestore.

Un pacchetto ricco e senza sorprese: CoopVoce non si smentisce

La EVO 200 prevede ogni mese 200 giga di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 1000 SMS. Il canone mensile è di 7,90 € per sempre, un aspetto che CoopVoce sottolinea come elemento distintivo, soprattutto in un mercato dove le rimodulazioni sono sempre più frequenti.

Attivazione gratuita e bonus extra con CoopVoce e la EVO 200

Chi attiverà l’offerta entro il 18 agosto 2025 potrà farlo senza costi iniziali: l’attivazione sarà gratuita. Inoltre, chi sceglierà di aderire all’opzione Rinnovo Facile, che consente di rinnovare il piano in automatico utilizzando il credito residuo, riceverà un bonus di 20 €, spendibile anche per ricaricare la SIM.

Una proposta per competere con le top di gamma: scende in campo CoopVoce

Con EVO 200, CoopVoce punta direttamente alle offerte top di gamma degli altri operatori, combinando un ampio pacchetto dati con servizi illimitati e un prezzo stabile. La connessione in 4G, associata a un quantitativo di giga così elevato, risponde alle esigenze di chi utilizza lo smartphone in modo intensivo, sia per lavoro che per intrattenimento.

Grazie a condizioni trasparenti e alla certezza del prezzo bloccato, EVO 200 si presenta come una valida alternativa per chi vuole passare a un gestore virtuale senza rinunciare a qualità e convenienza. CoopVoce rafforza così il proprio posizionamento nel mercato, offrendo un mix di valore, affidabilità e servizi inclusi. Sul sito ufficiale ci sono tutte le altre informazioni.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!