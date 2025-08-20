CoopVoce sovrasta Iliad con la EVO 200: il prezzo è fuori di testa

CoopVoce rilancia la sfida nel segmento delle tariffe mobili più complete con la nuova EVO 200, un’offerta pensata per chi cerca tanti dati, chiamate illimitate e condizioni chiare. Il tutto a un prezzo fisso che non subirà modifiche nel tempo. Sono queste le peculiarità che mettono il provider virtuale davanti a tutti gli altri soprattutto nel periodo di agosto, quando gli utenti hanno più tempo e voglia di cambiare gestore.

Un pacchetto ricco e senza sorprese: CoopVoce non si smentisce

La EVO 200 prevede ogni mese 200 giga di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 1000 SMS. Il canone mensile è di 7,90 € per sempre, un aspetto che CoopVoce sottolinea come elemento distintivo, soprattutto in un mercato dove le rimodulazioni sono sempre più frequenti.

Attivazione gratuita e bonus extra con CoopVoce e la EVO 200

Chi attiverà l’offerta entro il 18 agosto 2025 potrà farlo senza costi iniziali: l’attivazione sarà gratuita. Inoltre, chi sceglierà di aderire all’opzione Rinnovo Facile, che consente di rinnovare il piano in automatico utilizzando il credito residuo, riceverà un bonus di 20 €, spendibile anche per ricaricare la SIM.

Una proposta per competere con le top di gamma: scende in campo CoopVoce

Con EVO 200, CoopVoce punta direttamente alle offerte top di gamma degli altri operatori, combinando un ampio pacchetto dati con servizi illimitati e un prezzo stabile. La connessione in 4G, associata a un quantitativo di giga così elevato, risponde alle esigenze di chi utilizza lo smartphone in modo intensivo, sia per lavoro che per intrattenimento.

Grazie a condizioni trasparenti e alla certezza del prezzo bloccato, EVO 200 si presenta come una valida alternativa per chi vuole passare a un gestore virtuale senza rinunciare a qualità e convenienza. CoopVoce rafforza così il proprio posizionamento nel mercato, offrendo un mix di valore, affidabilità e servizi inclusi. Sul sito ufficiale ci sono tutte le altre informazioni.