Elon Musk punta su world models per AI che simula interi mondi

Quando c’è di mezzo Elon Musk, il concetto di “ambizioso” viene riscritto ogni volta. Le sue ultime mosse con xAI, la compagnia dietro a Grok, non fanno eccezione e ci portano direttamente in un futuro che sembra uscito da un film di fantascienza, ma che lui vuole rendere realtà. Dimentica le solite chiacchiere da chatbot; qui l’obiettivo è costruire qualcosa di gigantesco: dei veri e propri “world models“.

Musk trasforma videogiochi e cinema in campo di prova per AI super-intelligente

Cosa significa in parole povere? Significa creare intelligenze artificiali non solo capaci di rispondere a una domanda o scrivere un testo, ma di simulare l’intero mondo reale con un livello di dettaglio maniacale. L’idea è che l’AI debba comprendere le leggi della fisica, le relazioni causa-effetto, come si muovono gli oggetti e come interagiscono gli ambienti. In sostanza, vuole un’AI che abbia una comprensione del mondo paragonabile a quella umana, in grado di affrontare situazioni complesse e imprevedibili non solo con la logica, ma anche con una sorta di “intuizione digitale“. Le applicazioni, capisci bene, sarebbero infinite: dalla guida autonoma che non si fa cogliere impreparata da un imprevisto, alla robotica avanzata, fino a rivoluzionare ricerca e ingegneria.

Per raggiungere un traguardo così folle, serve una montagna di dati che fa impallidire i progetti attuali e una potenza di calcolo che surclassa persino i titani come OpenAI e Microsoft. Ma Musk non è uno che si ferma davanti a un muro di megabyte. Il punto di partenza, il primo passo pratico di questa visione mastodontica, è sorprendentemente legato all’intrattenimento: videogiochi e film.

Musk pensa che questi “world models” possano essere la chiave per creare videogiochi di qualità AAA, paragonabili a colossi come GTA, ma con budget ridotti all’osso e tempi di sviluppo fulminei. L’AI, in questo scenario, non sarebbe solo un motore, ma un vero e proprio sviluppatore e regista creativo. È per questo che xAI sta cercando delle figure professionali con un nome curioso e mirato: i “video game tutor“. Il loro compito? Addestrare l’AI a generare giochi che siano davvero divertenti e coinvolgenti, che abbiano quella scintilla che solo l’esperienza umana finora ha saputo dare. E non finisce qui: la visione si estende al cinema, con la speranza che l’AI possa un giorno creare film “almeno guardabili”, anche se su questo fronte, a essere onesti, OpenAI con il suo Sora sembra già aver sbloccato una marcia in più.

xAI vuole AI che capisca il mondo come un umano e rivoluzioni intrattenimento e robotica

Certo, una visione così estrema non può che generare dibattito. I critici, come Adam Hales di Windows Central, alzano la mano con preoccupazioni molto concrete.

Il rischio che l’AI divori il settore creativo è palpabile: se l’AI sforna giochi e film in autonomia, che ruolo rimane per l’esperienza umana, per l’emozione, la prospettiva unica che rendono l’arte così preziosa? C’è poi il grosso guaio del diritto d’autore: se l’AI impara da contenuti esistenti, quanto siamo lontani dalla copia non autorizzata e dalle battaglie legali? E, ovviamente, la paura della sostituzione dei posti di lavoro in un settore dinamico e in crescita. Insomma, xAI sta cercando di cambiare le regole del gioco in modo radicale, fondendo simulazione e intrattenimento.

Ma il mondo guarda con un occhio, quello dell’entusiasmo per l’innovazione, e con l’altro, quello della cautela per i rischi. Saranno i prossimi anni a dirci se Musk ha davvero la chiave per sbloccare la “realtà simulata” o se si tratta dell’ennesimo, seppur affascinante, esperimento di laboratorio.