1Mobile Flash 5G 260: la nuova offerta con 260GB e attivazione gratuita

1Mobile torna a far parlare di sé nel mercato mobile italiano con Flash 5G 260. Si tratta della sua nuova offerta che punta ad unire velocità, ampia disponibilità di dati e convenienza. Attivabile fino al 31 ottobre 2025, il piano prevede 260GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 60 SMS al prezzo promozionale di 4,99€ per il primo mese e 8,99€ dal secondo. Il 5G di 1Mobile, erogato attraverso la rete Vodafone, raggiunge una velocità massima di 2Gbps in download. Garantisce così prestazioni elevate per streaming, gaming e navigazione quotidiana.

1Mobile semplifica la gestione e rafforza la rete 5G

Uno dei punti di forza dell’offerta è il costo di attivazione gratuito per chi richiede la portabilità del numero da qualsiasi operatore. Per i nuovi clienti che acquistano una SIM senza portabilità, il costo è invece di 10€. La promo è pensata sia per chi cerca un piano conveniente in 5G, sia per chi desidera passare a 1Mobile senza spese iniziali. L’azienda consente di gestire tutto tramite l’app ufficiale o dall’Area Personale del sito, dove è possibile monitorare consumi, credito e rinnovi.

Il piano Flash 5G 260 si rinnova automaticamente ogni mese, ma in caso di credito insufficiente resta attivo e utilizzabile dopo una semplice ricarica. In Europa, i GB inclusi sono validi secondo le regole del roaming UE e il traffico nazionale è illimitato nel rispetto delle condizioni d’uso corretto e personale. Il servizio 5G Full Speed è attivo solo se vengono rispettati i requisiti minimi di rete. In caso contrario, la connessione resta disponibile in 4G.

1Mobile ha anche previsto la possibilità di acquistare pacchetti extra di dati o riattivare l’offerta con la funzione “Restart”. Tutte operazioni eseguibili direttamente da app o area riservata. Per chi viaggia o effettua chiamate internazionali, sono disponibili tariffe estere dedicate e trasparenti, aggiornate fino a fine ottobre. L’operatore, che utilizza infrastruttura Vodafone, consolida così la sua posizione tra i gestori virtuali più competitivi del mercato attuale