1Mobile: una super promo offre tantissimi giga ad un prezzo super

Al giorno d’oggi, ogni utente tra le sue necessità primarie, annovera anche utilizzare la propria promozione attiva sul suo numero di cellulare, usufruire di questa tipologia di offerte è diventato infatti indispensabile poiché ogni utente deve restare connesso con la propria vita digitale ogni giorno e deve poter sfruttare al massimo le potenzialità garantite dal suo smartphone, di conseguenza minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati sono diventati indispensabili durante tutto l’arco della giornata e del mese.

E dunque, che scegliere un’offerta in grado di soddisfare tutte le esigenze del consumatore rappresenta un step fondamentale per garantirsi un’esperienza d’uso priva di problematiche e soprattutto fluida durante tutto il mese, in Italia fortunatamente i cataloghi sono davvero ricchi di opzioni che sono stratificate e variegate in base a fasce di prezzo e caratteristiche, ciò permette a ogni utente di scegliere l’offerta più adatta alle sue esigenze e che ovviamente sia sostenibile economicamente.

Oggi vi portiamo un’offerta rilasciata dall’operatore 1Mobile, un provider che da diversi anni rappresenta una garanzia in termini di promozioni e che questa volta ha lanciato un’offerta davvero importante.

Il 5G per tutti

L’offerta di cui parliamo oggi rappresenta un ottima opzione per tutti i consumatori dal momento che garantisce l’accesso a 260 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti limitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, il prezzo mensile ammonterà a 4,99 € per il primo mese per poi restare fisso a 8,99 € al mese a partire dal secondo, la vera chicca è rappresentata dalla portabilità del numero che è supportata da qualsiasi operatore di provenienza e rende gratuita anche l’attivazione dell’offerta.

Se dunque siete interessati a questa promozione, non perdete assolutamente tempo e correte ad attivarla direttamente sul sito ufficiale del provider, dal momento che quest’ultima sarà disponibile solo fino al 31 luglio e non sapremo se l’operatore deciderà di rinnovarla oltre.