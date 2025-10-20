LineageOS 23: Android 16 arriva anche per i dispositivi abbandonati da Google

La community di LineageOS celebra un nuovo traguardo. La versione 23.0, basata su Android 16, è ufficialmente disponibile. Questa ROM, da anni simbolo di libertà digitale e longevità per gli smartphone, continua a garantire un’esperienza Android pura, aggiornata e priva dei vincoli dell’ecosistema Google. Tale progetto si conferma oggi la principale alternativa open-source per chi desidera mantenere il controllo totale del proprio dispositivo.

LineageOS 23 si fonda sul codice di Android 16, rilasciato da Google a giugno, ma al momento non include ancora le novità della versione QPR1, riservata ai partner OEM. Il team ha già confermato che tali funzioni arriveranno con LineageOS 23.1, appena il codice sarà reso pubblico.

Compatibilità, filosofia e futuro di LineageOS 23 con Android 16

Tra le principali novità troviamo il nuovo layout edge-to-edge, la navigazione predittiva “back”, il supporto alla Modalità di Protezione Avanzata e miglioramenti alle prestazioni generali. Sul piano delle app, l’ attenzione si concentra su Aperture, l’app fotocamera ufficiale del progetto, che ora supporta RAW e Ultra HDR, offrendo scatti più naturali e dettagliati anche sui dispositivi datati. In più, l’interfaccia TV debutta con Catapult, un launcher pulito e veloce, senza pubblicità né suggerimenti automatizzati, perfettamente in linea con la filosofia open di LineageOS.

Al momento del rilascio, 105 dispositivi risultano compatibili con LineageOS 23, ma il numero è destinato ad aumentare. Tra i marchi più presenti figurano Motorola, OnePlus, Samsung, Sony e Xiaomi, con una diffusione che copre oltre 550 modelli in totale. Installare la ROM significa dare nuova vita a smartphone ormai dimenticati dai produttori, estendendo il ciclo di aggiornamenti anche di diversi anni oltre la fine del supporto ufficiale.

Questa versione segna anche la fine del ciclo per LineageOS 21, mentre la 22.2 resterà ancora supportata per un periodo. Insomma, per chi cerca un sistema operativo stabile, sicuro e rispettoso della privacy, LineageOS23 rappresenta un punto di riferimento. L’assenza dei servizi Google non è più un limite, ma un’opportunità per chi desidera indipendenza e controllo.