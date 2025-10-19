Windows 11: l’upgrade è reso difficile da un bug

La fine del supporto ufficiale per Windows 10 si avvicina rapidamente. Con essa emergono i primi segnali delle difficoltà tecniche che gli utenti potrebbero incontrare. A tal proposito, chi prova a utilizzare il tool ufficiale per la creazione di supporti di installazione ha riscontrato un malfunzionamento. L’applicazione, infatti, si chiude improvvisamente. Ciò senza fornire alcun messaggio di errore. Impedendo così di completare la procedura. Il problema sembra legato alla versione 26100.6584 del tool, rilasciata il 29 settembre. Secondo Microsoft non si verifica in tutti i casi, ma al momento non ci sono dati certi sull’estensione del bug. Tale difficoltà tecnica evidenzia una dinamica già nota nel ciclo di vita dei sistemi operativi. Quando il supporto software si avvicina alla scadenza, alcune funzioni possono smettere di funzionare. Nel frattempo, gli utenti possono affidarsi a strumenti di terze parti come Rufus. Quest’ultimo consente di creare supporti di installazione in modo semplice e gratuito. Il tutto evitando i blocchi del tool ufficiale.

Windows 11: ecco i dettagli sul malfunzionamento

Microsoft ha confermato che per gli utenti europei sarà disponibile un ulteriore anno di aggiornamenti gratuiti, senza alcuna condizione legata all’account. Per il resto del mondo, la gratuità è vincolata alla creazione di un account. Mentre chi preferisse l’acquisto diretto dovrà sostenere una spesa contenuta, intorno ai 30 euro. Nonostante la pressione a migrare, l’aggiornamento non è immediatamente urgente: Windows 10 continuerà a funzionare regolarmente anche dopo la fine del supporto. Anche se con il passare del tempo diventerà più esposto a vulnerabilità ed eventuali exploit non corretti.

La vicenda mette in luce come la transizione tra sistemi operativi possa comportare inconvenienti inattesi. Ciò anche per strumenti ritenuti standard. Gli utenti sono quindi chiamati a pianificare con attenzione i propri aggiornamenti, considerando alternative affidabili e tenendo presente i rischi legati alla sicurezza informatica. Guardando oltre il singolo problema tecnico, la situazione di Windows 10 rappresenta un esempio più ampio della gestione della manutenzione software su larga scala.