WhatsApp introduce “Riassumi messaggi”: l’IA che ti aggiorna in pochi secondi

WhatsApp continua il suo percorso verso una comunicazione sempre più intelligente e automatizzata con il lancio di “Riassumi messaggi”. Una delle innovazioni che possiamo considerare tra le più attese del 2025. Tale funzione è già in fase di test per un numero limitato di utenti negli Stati Uniti. Essa consente di ottenere un riassunto automatico dei messaggi non letti all’interno delle chat, generato in tempo reale da un sistema di AI avanzata.

Il principio alla base è semplice ma rivoluzionario. Invece di scorrere decine di notifiche, l’utente può toccare il banner “X messaggi non letti” per ricevere una sintesi dei contenuti più importanti, raggruppati per argomento. La funzione sfrutta la tecnologia Private Processing, sviluppata da WhatsApp per combinare la potenza dell’AI con la crittografia end-to-end, mantenendo così la privacy totale. L’elaborazione dei dati avviene in un ambiente sicuro e isolato. Insomma senza che nemmeno Meta possa accedere alle informazioni personali della chat. Tutto il processo è temporaneo, nessun dato viene memorizzato o condiviso.

Come funziona e come disattivare il riassunto automatico di WhatsApp

Per attivare la nuova opzione è necessario aggiornare l’app all’ultima versione disponibile e avere una chat con più messaggi non letti. In questo caso comparirà un banner nella parte superiore della conversazione. Toccandolo, l’AI genererà in pochi istanti un riassunto dei messaggi principali, presentato in un piccolo riquadro ordinato e leggibile. Il tutto senza uscire dalla chat o aprire altre schermate.

La funzione è al momento disponibile solo in lingua inglese. WhatsApp però ha confermato che presto arriverà anche in altre lingue, tra cui l’italiano. Gli utenti che non desiderano utilizzarla possono disattivarla facilmente. Basta andare su Impostazioni, poi Chat, Private Processing e deselezionare l’opzione “Riassumi messaggi”. In questo modo, l’app tornerà a funzionare come prima, senza sintesi automatica.

L’obiettivo di tutto ciò? Semplificare la gestione delle chat affollate, come quelle di gruppo o di lavoro, dove spesso si accumulano centinaia di messaggi. L’introduzione del riassunto IA consente infatti di restare sempre aggiornati in pochi secondi, migliorando l’efficienza senza rinunciare alla privacy. È un passo importante verso una messaggistica più intelligente e rispettosa dell’utente e del suo tempo.