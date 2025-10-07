Windows 10: continua la sua popolarità su Steam

La fine del supporto di Windows 10 non è soltanto una scadenza tecnica. Segna un punto di svolta per la sicurezza informatica e per le scelte degli utenti. Quando un sistema operativo esce dal ciclo di aggiornamenti, non diventa immediatamente obsoleto, ma inizia una fase in cui ogni nuova vulnerabilità scoperta rischia di restare senza patch riparativa. Tale scenario apre la strada a potenziali attacchi informatici, con conseguenze che vanno ben oltre l’ambito dei singoli computer. Aggiornare il proprio dispositivo non significa solo passare a un’interfaccia diversa, ma riconsiderare l’intero ecosistema digitale. Non sorprende quindi che una parte consistente dell’utenza esiti a cambiare, nonostante gli avvertimenti sulle possibili criticità future.

Windows 10: il passaggio è “doloroso”

Un osservatorio particolare per misurare tali dinamiche è il mondo del gaming su PC. A tal proposito, la piattaforma Steam mostra come il passaggio a Windows 11 sia ancora incompleto. Il nuovo sistema operativo cresce e ha raggiunto la quota del 63,04%, ma una percentuale consistente, pari al 32,18%, utilizza ancora Windows 10. In altre parole, circa un computer su tre tra quelli connessi a Steam non ha ancora compiuto il salto. L’incremento mensile di Windows 11, superiore al 2%, resta comunque rilevante, ma mette in luce un ritmo più lento del previsto.

Al di là delle percentuali, il passaggio da Windows 10 a Windows 11 rappresenta un caso esemplare di come l’innovazione tecnologica proceda sempre in bilico tra opportunità e resistenza. La fine del supporto costringe a scelte non solo pratiche. Quest’ultimo, infatti, porta a ridefinire il rapporto con la sicurezza, con il lavoro e con l’intrattenimento digitale. In tale contesto, il vero banco di prova non sarà soltanto l’adozione numerica di un nuovo sistema, ma la capacità di utenti e organizzazioni di adattarsi a un cambiamento inevitabile. La fine del supporto a Windows 10, infatti, è sempre più vicino, con eccezione dell’Europa che ha ottenuto un ulteriore anno gratis.