Nintendo sotto attacco: Crimson Collective rivendica la violazione

La sicurezza informatica di Nintendo torna a far parlare di sé dopo che il gruppo di hacker Crimson Collective ha rivendicato una presunta violazione dei server dell’azienda. Gli hacker, già noti per un recente attacco a Red Hat, hanno pubblicato sui social uno screenshot che mostrerebbe un archivio di cartelle interne dell’ azienda, un chiaro accesso a dati di sviluppo e documenti amministrativi. L’immagine, accompagnata dal messaggio provocatorio “Chi ha detto che non avevamo i file di Nintendo?”, ha immediatamente acceso un dibattito online.

Diversi analisti di cybersicurezza però invitano alla cautela. La piattaforma di monitoraggio Hackmanac, tra le prime a seguire la vicenda, ha spiegato che al momento non ci sono prove concrete della veridicità dei file diffusi. L’ipotesi più probabile è che il gruppo abbia avuto accesso soltanto a sezioni pubbliche o non sensibili dei server Nintendo, sfruttando vulnerabilità superficiali piuttosto che entrando davvero nei sistemi interni. Nonostante ciò, la notizia ha generato grande clamore, anche alla luce dei precedenti episodi che avevano colpito la società.

Nintendo minimizza il rischio: nessun dato utente compromesso

La casa di Kyoto ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali, ma fonti vicine all’azienda sostengono che non siano stati sottratti dati personali, informazioni di sviluppo o contenuti inediti. Si tratterebbe, quindi, di un attacco “di facciata” più che di una reale intrusione informatica. Il ricordo del cosiddetto “gigaleak”, la grande fuga di dati avvenuta tra il 2018 e il 2020 che rivelò codici sorgente e prototipi di giochi storici, ha però alimentato le preoccupazioni tra fan e analisti, che temono un possibile nuovo episodio di esposizione di materiali riservati.

Crimson Collective, nel frattempo, continua a pubblicare messaggi ambigui sui social, senza però fornire prove tangibili dell’attacco. Secondo alcune fonti, la loro attività avrebbe scopi più dimostrativi e propagandistici che effettivamente dannosi per Nintendo. Gli esperti ritengono comunque necessario mantenere alta l’attenzione. Per ora l’impressione generale è che la rete di sicurezza di Nintendo abbia retto e che l’incidente non comporti conseguenze dirette per gli utenti o per i progetti in corso.