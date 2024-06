Recentemente Vodafone ha annunciato l’arrivo di una novità davvero interessanti riguardo le eSIM. In particolare, l’operatore fa riferimento all’acquisto di quest’ultime. Il processo è stato reso completamente digitale. Quest’ultimo ha avuto inizio dallo scorso 13giugno e ha coinvolto i clienti privati, i professionisti ed anche le piccole e medie imprese. Tutti i soggetti citati potranno ora acquistare una eSIM Vodafone direttamente dal sito web dell’operatore. Non sarà più necessario recarsi in un negozio fisico o attendere le spedizioni.

Vodafone cambia l’acquisto delle eSIM

Ottenere una SIM digitale, con il nuovo processo, è molto più intuitivo e rapido. Gli utenti interessati devono recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore. Il secondo passaggio consiste nel selezionare l’offerta Vodafone che si intende attivare. A questo punto i clienti riceveranno un QR code o in alternativa un codice speciale se si effettua l’acquisto da mobile. Una volta scansionato il QRcode è possibile attivare la eSIM sul dispositivo che si desidera. Alla fine della procedura gli utenti ricevono un SMS di conferma dell’attivazione.

Ma perché scegliere un’eSIM al posto della tradizionale SIM fisica? È possibile evidenziare diversi vantaggi. Il primo è che non richiede il suo inserimento (o la sua estrazione) dal dispositivo. Inoltre, le eSIM non possono essere perse o danneggiate. Un ulteriore vantaggio riguarda la possibilità di poter utilizzare sullo stesso dispositivo due numeri contemporaneamente.

La digitalizzazione totale del processo di acquisto delle eSIM rappresenta un passo avanti considerevole per Vodafone. In questo modo l’operatore evidenzia la sua strategia che ha lo scopo di semplificare i processi e migliorare l’esperienza degli utenti.

E non è tutto. Vodafone ha annunciato che presto verranno ulteriormente ampliate le funzionalità legate alle SIM digitali. A tal proposito, presto gli utenti potranno acquistarle direttamente dall’area “Fai da te” presente sul sito web ufficiale dell’operatore. Inoltre, sarà possibile convertire la propria SIM fisica in una eSIM recandosi sull’app di Vodafone.