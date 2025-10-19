Ad
Un aiuto concreto per gestire il tempo davanti allo schermo, arriva proprio da iPhone, ecco come va usata la funzione Concentrazione

scritto da Felice Galluccio
iPhone ha una funzione che si chiama Concentrazione: ecco a cosa serve

Gli iPhone moderni includono una funzione che in molti ignorano, ma che può cambiare davvero il modo in cui si usa lo smartphone: si chiama Concentrazione. Non è solo una modalità “Non disturbare”, ma un sistema intelligente che filtra notifiche, app e chiamate in base a ciò che si sta facendo. Serve per evitare distrazioni mentre si lavora, si studia o si dorme, mantenendo comunque attivi i contatti e le app davvero importanti.

Si trova in Impostazioni → Concentrazione, dove è possibile creare profili personalizzati come “Lavoro”, “Riposo”, “Studio” o “Tempo libero”. In ogni profilo si possono scegliere quali persone possono contattare, quali app restano attive e quali devono restare in silenzio. Una volta configurato, basta attivarlo manualmente dal Centro di controllo o impostare l’avvio automatico in orari o luoghi specifici.

Chi lavora spesso con email e messaggi può, ad esempio, lasciare attive solo le notifiche dell’app di posta o di Slack durante il giorno, bloccando tutto il resto. Alla sera, invece, si può passare alla modalità “Riposo”, che disattiva le notifiche rumorose e oscura leggermente la schermata.

Una gestione intelligente delle abitudini digitali

La funzione Concentrazione si integra con l’app Calendario e con Messaggi: chi invia un SMS o iMessage vedrà l’avviso che la persona è impegnata, evitando interruzioni inutili. Inoltre, si può associare un sfondo specifico a ogni modalità, così da riconoscerla visivamente e separare mentalmente i diversi momenti della giornata.

Apple permette anche di collegare scorciatoie o automazioni. È possibile, per esempio, far partire automaticamente la playlist preferita o abbassare la luminosità quando si attiva la modalità “Relax”.
Per chi usa anche un Mac o un iPad, le impostazioni di Concentrazione si sincronizzano automaticamente su tutti i dispositivi collegati allo stesso ID Apple, mantenendo il controllo ovunque.

È una funzione semplice ma molto potente: con pochi tocchi, l’iPhone smette di essere una fonte continua di distrazioni e diventa un alleato per concentrarsi davvero su ciò che conta, che sia un progetto di lavoro o un momento di pausa reale.

