WhatsApp: ecco come difendersi dalla truffa letale arrivata in Italia

Attualmente l’applicazione di messaggistica più utilizzata negli smartphone di tutto il mondo è WhatsApp, l’applicazione tinta di verde vanta infatti un numero di account attualmente attivi davvero impressionante che continuano a crescere il giorno dopo giorno, si tratta di un traguardo a dir poco assoluto che ha permesso a WhatsApp di diventare probabilmente l’applicazione più utilizzata in tutto il pianeta, elemento sicuramente di fregio per la società, ma dietro il quale si cela anche un effetto collaterale decisamente non trascurabile.

L’effetto collaterale in questione consiste nell’uso improprio che viene fatto di WhatsApp da parte dei truffatori, questi ultimi infatti utilizzano l’applicazione come piattaforma per aggredire gli utenti che rappresentano un substrato perfetto per i loro attacchi decisamente ingegnosi ma allo stesso tempo subdoli, ovviamente per i truffatori è conveniente utilizzare una piattaforma che connette tantissime persone tutte insieme dal momento che aumentando il numero di vittime aumentano anche la probabilità di avere successo.

Le truffe in questione sono arrivate anche qui in Italia e oggi vi parliamo dell’ultimo tipo di truffa che sta colpendo molte persone in modo da darvi una mano a difendervi come si deve, leggete con attenzione per evitare di cascare nel tranello che può costarvi davvero tanti soldi.

La truffa a nome di YouTube

La truffa in questione si presenta l’utente con un semplice gruppo all’interno del quale si viene aggiunti senza preavviso e dove viene proposto di ottenere guadagni facili e immediati svolgendo piccoli compiti come mettere like ad alcuni video oppure scrivere dei commenti, i truffatori invieranno alla vittima veramente dei piccoli pagamenti sottoforma di bonifici per cercare di conquistare la sua fiducia, dopodiché però proporranno al malcapitato di inviare a sua volta qualche centinaio di euro promettendogli di inviare la somma indietro moltiplicata svariate volte, ovviamente proprio questa promessa rappresenta la truffa in questione poiché non appena quei soldi verranno inviati voi non li rivedrete mai più, fate attenzione dunque a cosa vi viene proposto di fare dal momento che potreste cascare in attacchi davvero pericolosi, se finite in questi gruppi uscite immediatamente senza scrivere nulla.