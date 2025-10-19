Renault Megane 2026: ecco le foto spia del modello del rilancio

In casa Renault, le buone notizie negli ultimi tempi sicuramente hanno abbondato, l’azienda infatti ha goduto di grande successo soprattutto grazie alla sua Renault 5 e Renault 4, le quali hanno totalizzato delle ottime vendite accompagnate anche dalla Renault Twingo che si sta comportando decisamente bene sul mercato, discorso a parte invece purtroppo viene presentato dalla Megane E-Tech Electric, quest’ultima sta assistendo infatti ad un calo delle vendite decisamente evidente che impone alla società un restyling sostanzioso che a quanto pare è previsto per il 2026 con l’esordio di un nuovo modello, nonostante dunque l’arrivo sia previsto per il prossimo anno i test su strada sono già in corso come ci viene mostrato da alcune foto spia in arrivo direttamente dalla Spagna.

La nuova Megane

Ovviamente come di consueto l’auto è stata camuffata per cercare di nascondere determinati dettagli, ciò che però sicuramente si nota e la presenza di un paraurti anteriore e completamente ridisegnato che punta ad un design decisamente più pulito con anche dei fari completamente rivisti rispetto al modello precedente, stesso discorso viene fatto anche con il posteriore che mostra dei ritocchi sia sul paraurti che sui gruppi ottici, per quanto riguarda le gomme, possiamo notare la presenza di cerchi in lega di colore nero che la lasciano pensare un possibile allestimento Esprit Alpine.

Sicuramente la vettura dunque godrà di alcuni cambiamenti in chiave decisamente più moderna, ciò che non si riesce a vedere invece è l’abitacolo interno sebbene sia abbastanza lecito pensare che anche qui avremo dei ritocchi soprattutto al sistema di infotainment che probabilmente verrà aggiornato con tutte le funzionalità più moderne.

Le recenti voci di corridoio parlano poi di un nuovo possibile pacco batterie da 68 kWh che potrebbe garantire addirittura oltre 600 km di autonomia, queste batterie tra l’altro dovrebbero essere LFP in modo tale da poter contenere i prezzi ed evitare aumenti decisamente troppo onerosi.