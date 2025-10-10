Nintendo all’attacco: causa milionaria contro un moderatore di Reddit

Nintendo continua la sua battaglia contro la pirateria. L’ azienda infatti si conferma come una delle realtà più intransigenti nella difesa della proprietà intellettuale. Dopo le note dispute con i creatori di Palworld, il colosso di Kyoto ha deciso di spostare la sua attenzione al moderatore di Reddit, accusato di aver diffuso in rete migliaia di copie illegali di giochi per Nintendo Switch.

L’imputato, James Williams, noto online come Archbox, è stato identificato come uno dei principali responsabili della distribuzione di contenuti pirata attraverso siti noti come Pirate Shops.

Nintendo intensifica la lotta contro la pirateria online

Secondo la denuncia, Williams avrebbe riprodotto e messo a disposizione del pubblico copie non autorizzate dei più popolari titoli Nintendo. Una situazione che avrebbe causato ingenti danni economici. Dopo aver tentato invano di contattarlo per chiedere la cessazione delle attività illecite, la società ha deciso di agire legalmente. I documenti giudiziari rivelano che Williams non si è presentato alle udienze. Di conseguenza la sentenza si è conclusa a favore di Nintendo. La casa giapponese però non si è fermata qui. La battaglia legale è solo all’inizio e il suo obiettivo è più ampio di quanto sembri.

La compagnia ha chiesto ai tribunali di poter ottenere informazioni da Reddit, Discord e Google per identificare eventuali complici di Williams. In particolare, Nintendo sospetta che altri membri del subreddit SwitchPirates abbiano partecipato attivamente alla distribuzione dei giochi pirata. Il risarcimento richiesto, pari a 4,5 milioni di dollari, rappresenta una cifra simbolica ma importante.

In quanto mira non solo a compensare le perdite, ma intende lanciare anche un messaggio chiaro. Ovvero che Nintendo non tollererà alcuna forma di pirateria. La società, consapevole dell’impatto economico e morale del fenomeno, vuole quindi creare un precedente giudiziario capace di scoraggiare future violazioni. La vicenda, ancora in evoluzione, conferma il ruolo di Nintendo come uno dei principali protagonisti nella difesa del copyright nel mondo del gaming virtuale.