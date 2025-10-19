Google Home: riscontrato un nuovo bug allarmante

L’integrazione dell’intelligenza artificiale negli ambienti domestici ha aperto scenari sempre più complessi per gli utenti. A tal proposito, Google ha annunciato il lancio di Gemini for Home, una versione avanzata di Google Home che sfrutta i modelli LLM del progetto Gemini per rendere le interazioni più fluide e articolate. La vera innovazione di Gemini for Home sta nella capacità di gestire richieste multiple contemporaneamente. E di impostare promemoria più dettagliati. Tra le funzioni più attese dagli utenti c’è Google Home Brief, disponibile esclusivamente per chi possiede un abbonamento Google AI Pro. Tale funzione promette di creare un riepilogo giornaliero delle attività registrate dalle telecamere e dai sensori compatibili. Eppure, l’esperienza degli utenti statunitensi con tale opzione ha messo in luce alcune criticità.

Google Home Brief: ecco cosa è successo con la nuova opzione

Diverse segnalazioni riportano descrizioni di eventi apparentemente impossibili, come presenze “spettrali” nel salotto che camminavano nella stanza. O anche animali inesistenti rilevati dalle telecamere. In alcuni casi, gli utenti hanno osservato attività notturna attribuita a procioni, che in realtà erano semplicemente i propri gatti. Tali episodi hanno acceso un dibattito sull’affidabilità dell’AI domestica e sulla necessità di affinare algoritmi di riconoscimento visivo e contestuale.

Nonostante tali problemi iniziali, Google ha confermato che il rollout di Gemini for Home avverrà in maniera graduale. Gli utenti con dispositivi Google Home o Nest prodotti dal 2015 in poi potranno accedere alla nuova piattaforma, da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Irlanda. Solo successivamente l’aggiornamento verrà esteso a Francia, Germania, Spagna, Italia, Giappone e Messico. Ciò con l’obiettivo di garantire stabilità e performance adeguate ai carichi di lavoro crescenti dei server.

La vicenda di Google Home Brief evidenzia come l’intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella vita quotidiana. Ma allo stesso tempo solleva interrogativi su affidabilità, privacy e interpretazione dei dati.