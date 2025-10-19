EagleEye è il nuovo casco mixed-reality per l’esercito

Negli Stati Uniti la ricerca militare continua a puntare sull’integrazione tra soldati e tecnologia. Un terreno in cui la realtà mista si sta affermando come strumento strategico per migliorare la consapevolezza tattica e la rapidità decisionale. In tale contesto, Anduril Industries ha presentato EagleEye, un sistema che combina componenti hardware e software per assistere in tempo reale i militari durante le operazioni. La società, fondata da Palmer Luckey, figura già nota nel settore tecnologico per aver dato vita a Oculus, torna così al centro della scena. Ciò grazie ad un progetto che ambisce a ridefinire il modo in cui l’informazione digitale viene percepita sul campo. Il centro del sistema è la piattaforma Lattice. Un ambiente software che raccoglie e interpreta i dati provenienti da sensori, videocamere e strumenti di controllo, restituendo al soldato una visione arricchita della realtà circostante.

Ecco i dettagli relativi al nuovo sistema EagleEye

Attraverso un HUD integrato, Lattice proietta direttamente nel campo visivo informazioni operative, mappe, obiettivi e flussi video in tempo reale. L’obiettivo è fornire al personale militare un quadro immediato e aggiornato della situazione. Riducendo i tempi di reazione e migliorando la coordinazione tra i membri di una stessa unità. EagleEye si articola in una gamma di dispositivi modulare, composta da casco, visiera e occhiali intelligenti, intercambiabili a seconda della missione. Tale struttura permette di calibrare di volta in volta il livello di protezione, il peso e la capacità sensoriale del sistema.

Le funzioni annunciate includono l’integrazione di feed video live, la presenza di sensori laterali e posteriori per il rilevamento di minacce e il tracciamento in tempo reale dei compagni di squadra. La modularità rappresenta uno dei punti di forza dichiarati dell’architettura: i diversi componenti si adattano alle condizioni operative mantenendo la piena compatibilità con i sistemi informatici di bordo e con altre reti di battaglione. La logica è quella di una piattaforma adattiva, capace di fondere in modo coerente i dati provenienti da molteplici fonti per sostenere le decisioni tattiche in ambienti complessi.

Un aspetto che ha attirato particolare attenzione è la collaborazione con Meta. Quest’ultima è mirata allo sviluppo di dispositivi XR. L’incontro tra le competenze di Anduril nel settore della difesa e l’esperienza di Meta nella realtà aumentata consumer apre nuove prospettive per la creazione di strumenti immersivi resistenti e riservati. Non resta che verificare come EagleEye si comporterà nelle prove operative. Il successo del sistema dipenderà dalla sua capacità di garantire affidabilità, integrazione con le infrastrutture esistenti e aderenza agli standard emergenti.