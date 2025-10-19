iPhone pieghevole: nuove indiscrezioni sul prezzo

Il mondo tech si prepara a un cambiamento importante. Il 2026 potrebbe segnare l’ingresso di Apple nel mercato degli smartphone pieghevoli. Le indiscrezioni emerse suggeriscono un dispositivo dal design a libretto. Il quale si apre su un display interno da 7,58 pollici. La sfida tecnologica principale, come per tutti i pieghevoli, resta la cerniera. Il punto focale meccanico che determina resistenza e durata nel tempo. Le cose potrebbero cambiare. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, noto per le sue previsioni nel settore Apple, Cupertino avrebbe trovato il modo di ridurre il costo della cerniera. Un cambiamento che potrebbe cambiare le precedenti indiscrezioni riguardo il prezzo definitivo del dispositivo.

Cosa aspettarsi dal nuovo iPhone pieghevole

Con tale opzione, infatti, ogni unità potrebbe costare tra i 70 e gli 80 dollari. Una cifra inferiore rispetto ai 100-120 dollari stimati inizialmente. La riduzione non sarebbe legata all’impiego di materiali meno pregiati, ma a un’ottimizzazione del design e all’influenza di Foxconn nella produzione. Tale innovazione potrebbe incidere direttamente sul prezzo finale dello smartphone. Tale cambiamento, secondo le attuali stime potrebbe aggirarsi tra i 2.100 e i 2.300 dollari. Pur lasciando aperta la possibilità di margini di guadagno più elevati per l’azienda.

La gestione della produzione delle cerniere è stata affidata a una joint venture tra Foxconn e l’azienda taiwanese Shin Zu Shing (SZS). La quale dovrebbe coprire circa il 65% della produzione totale. Il restante 35% sarà probabilmente affidato alla statunitense Amphenol. Mentre si ipotizza che a partire dal 2027 possa entrare anche Luxshare-ICT, partner in rapida crescita di Apple, aumentando la concorrenza e potenzialmente contribuendo a ulteriori riduzioni dei costi.

Il materiale scelto per la cerniera gioca un ruolo cruciale. Le opzioni comprendono acciaio inossidabile, Liquid Metal, alluminio e titanio. Con l’obiettivo di combinare leggerezza e resistenza. L’affidabilità del meccanismo sarà determinante non solo per la durata dello smartphone. Sarà importante anche per la percezione del pubblico verso tale nuovo segmento di mercato. Il debutto del primo iPhone pieghevole è previsto per l’autunno del 2026.