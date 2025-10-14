Google Pixel 10: app in crash, cresce il numero di segnalazioni

Negli ultimi giorni numerosi possessori di Google Pixel 10 hanno segnalato un malfunzionamento improvviso che sta compromettendo l’uso quotidiano dei dispositivi. Diverse applicazioni si bloccano all’avvio o si chiudono inaspettatamente, mostrando il messaggio di errore “l’app non risponde”. Il problema, emerso nel corso dello scorso weekend, sembra interessare in modo esteso l’intera serie Pixel 10, con qualche segnalazione isolata anche da parte di utenti Pixel 9. I telefoni di altri marchi, invece, non risultano coinvolti.

Le discussioni nate su Reddit mostrano come le soluzioni più comuni — dal riavvio del telefono alla cancellazione della cache, fino alla reinstallazione delle app — non portino risultati duraturi. Il dispositivo, dopo pochi minuti di apparente normalità, torna a manifestare i crash, lasciando intendere che la causa sia più profonda e legata a componenti di sistema.

La possibile origine e la soluzione temporanea

Secondo le ipotesi più condivise, il problema avrebbe origine da un aggiornamento difettoso di Google Play Services, elemento centrale dell’ecosistema Android. L’ampiezza delle app coinvolte sembra infatti escludere responsabilità dirette dei singoli sviluppatori. Google, al momento, non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali, ma la community ha già individuato una procedura temporanea per mitigare il bug.

La soluzione individuata prevede di installare l’aggiornamento di sistema Android di ottobre, quindi procedere alla disinstallazione degli aggiornamenti recenti di Google Play Services e del Play Store, per poi reinstallarli. In alcuni casi è stato sufficiente cancellare i dati di Google Play Services, operazione che però disconnette l’utente dal proprio account Google, rendendo necessaria una nuova autenticazione.

Per chi non ha ancora riscontrato il problema, gli esperti consigliano di evitare l’aggiornamento all’ultima versione di Play Services, almeno fino al rilascio di una patch correttiva. Fino a quel momento, l’unica alternativa resta l’applicazione di questa procedura manuale, in attesa che Google riconosca ufficialmente il malfunzionamento e distribuisca un fix stabile per l’intera gamma Pixel.