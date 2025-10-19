Audi Q9: il SUV extra large è stato intercettato al Nürburgring

La nota società automobilistica dei quattro anelli a quanto pare sta lavorando a qualcosa di grosso nei propri laboratori, qualcosa di grosso non è un semplice eufemismo dal momento che stiamo parlando del prossimo maxi SUV definito come Audi Q9, stiamo parlando di una vettura che ovviamente punterà a competere in un segmento popolato di altri marchi di grandissimo livello come BMW e sul quale la società per lungo tempo ha dibattuto sul da farsi, alla fine l’azienda ha deciso di provarci e dunque tiene nei propri laboratori lo sviluppo di questa vettura che però è già possibile intercettare su strada durante alcuni test, come se non bastasse proprio questi test ci hanno rivelato il possibile arrivo di una variante sportiva dal momento che quella che vediamo è proprio la variante più potente, definita come Audi SQ9.

Cosa possiamo capire

Nello specifico, la vettura in arrivo dovrebbe rappresentare una versione ancora più grande dell’attuale Audi Q7, ovviamente quest’ultima introdurrà dei cambiamenti che la renderanno unica nella sua fascia di appartenenza dal momento che ad esempio anteriormente vedremo l’esordio di un’ampia griglia e fari sdoppiati con le luci diurne dalle forme sottili, il tutto completato con la presenza di una nuova presa d’aria anteriore.

Posteriormente invece avremo la presenza di fari posteriori a LED uniti orizzontalmente da una sottile striscia luminosa e superiormente. Avremo anche una linea del tetto decisamente più alta, in ultimo sempre sul posteriore i quattro anelli di Audi saranno retroilluminati.

Per quanto riguarda invece la variante sportiva, quest’ultima avrà alcune differenze rispetto alla variante standard, dal momento che sarà dotata di body kit specifico che permetterà di rendere il suo look più sportiveggiante, Nello specifico posteriormente, avremo dei diffusori con la presenza di quattro scarichi di quei due per lato.

Per quanto riguarda invece il motore montato a bordo, non si sanno ancora troppi dettagli, ma voci di corridoio parlano di un motore da 4 l di cilindrata in grado di erogare addirittura 600 cavalli.