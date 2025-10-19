Android 16: una pagina dedicata alla Protezione Avanzata per mostrare quali app la utilizzano

Android 16 sembra essere al momento il principale mezzo tramite il quale Google vuole migliorare la sicurezza in generale a bordo della sua piattaforma. Controllo e trasparenza fanno parte proprio delle ultime novità all’interno della modalità chiamata Protezione Avanzata. Questa può aiutare gli utenti a difendersi da ogni tipo di attività sospetta o dagli accessi non autorizzati e a quanto pare sta per arrivare una sezione tutta nuova proprio nelle impostazioni che permetterà agli utenti di vedere in maniera chiara e trasparente quali sono le applicazioni che verificano lo stato della Protezione Avanzata sul dispositivo.

L’iniziativa completa un lavoro avviato mesi fa, quando Google introdusse per gli sviluppatori la possibilità di interrogare il sistema per conoscere se l’utente aveva attivato questa modalità. È proprio in questo modo che gli utenti potranno conoscere quali sono le applicazioni che sfruttano le informazioni per aumentare il livello di sicurezza.

Prime app compatibili e diffusione graduale

Nelle prime versioni individuate, la lista delle applicazioni compatibili risulta ancora limitata. Solo alcune app di Google, come Telefono, Messaggi e Chrome, sembrano verificare attivamente la presenza della Protezione Avanzata. Con il tempo, però, è probabile che anche gli sviluppatori di terze parti decidano di integrare questa funzione per rendere le proprie app più sicure e in linea con gli standard imposti da Android.

La schermata dedicata è in fase di rollout tramite l’aggiornamento di ottobre dei Play Services, ma per ora è visibile solo su un numero ristretto di dispositivi, in particolare su quelli che eseguono una versione beta di Android 16. Con il rilascio pubblico del sistema operativo, la distribuzione dovrebbe estendersi rapidamente.

Questa nuova implementazione rappresenta un tassello significativo nell’evoluzione della sicurezza mobile: non solo consente agli utenti di monitorare il comportamento delle app in relazione alle impostazioni di protezione, ma apre la strada a un ecosistema Android più consapevole, trasparente e adattivo.