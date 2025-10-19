Web in rivolta: Amazon modifica le locandine storiche di 007

Ogni 5 ottobre, i fan di James Bond festeggiano il “James Bond Day”, una data simbolica che celebra uno dei personaggi più iconici del cinema. Quest’anno, però, la ricorrenza è diventata oggetto di discussione più che di celebrazione. Amazon, che detiene i diritti di streaming dei film di 007, ha deciso di rinfrescare le locandine storiche della saga… ma nel farlo ha fatto sparire un dettaglio che, per i fan, è tutto fuorché secondario: la pistola Walther PPK.

La scelta controversa di Amazon sulle locandine Bond

Sì, proprio quella. L’inseparabile arma che Bond impugna con eleganza glaciale da oltre sessant’anni, diventata simbolo del suo fascino pericoloso e del suo aplomb britannico. Nelle nuove immagini pubblicate da Amazon, invece, la pistola non c’è più. Al suo posto — anzi, nel suo posto — resta un vuoto straniante, come se Sean Connery e Pierce Brosnan stessero afferrando aria. In alcune locandine, come quella di GoldenEye, l’effetto è talmente evidente da risultare quasi comico; in altre, come A View to a Kill, il fotoritocco è così marcato che le braccia di Roger Moore sembrano allungate a dismisura per nascondere l’assenza dell’arma.

Naturalmente, il web non è rimasto in silenzio. Su X (l’ex Twitter), i fan si sono scatenati tra indignazione e ironia. C’è chi parla di “censura moralista”, chi accusa Amazon di voler ripulire la saga per renderla più “family friendly” e chi, più pragmaticamente, sospetta che si tratti di un semplice esperimento di marketing: togli le pistole e vedi se la gente clicca più volentieri su “guarda ora”. Un test di percezione, insomma, ma giocato su un’icona mondiale.

Amazon, per ora, ha evitato commenti ufficiali e ha sostituito le locandine con fotogrammi dei film, ma anche lì — sorpresa — le armi sono sparite in post-produzione. E come spesso accade, l’internet ha trasformato la polemica in un gioco: la “mano vuota” di Pierce Brosnan è già diventata protagonista di centinaia di meme, usata per impugnare di tutto, dalle banane ai joystick.

Insomma, nel tentativo di rendere Bond più “pulito”, Amazon è riuscita a farlo sembrare più disarmato che mai. E mentre i fan discutono, resta una domanda che nessun algoritmo potrà mai calcolare: può davvero esistere un James Bond senza pistola?