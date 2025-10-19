Very Mobile rimodula, più giga ad alcuni già clienti

Capita spesso che gli operatori telefonici rimodulino alcune delle proprie offerte di rete mobile. Solitamente si tratta di rimodulazioni negative per gli utenti, con aumenti dei costi per i rinnovi. Tuttavia, non sempre è così. In questi ultimi giorni, ad esempio, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha rimodulato alcune sue offerte, ma in maniera positiva. Secondo quanto è emerso in rete, infatti, alcuni già clienti dell’operatore vedranno aumentare i giga messi a disposizione nella propria offerta senza aumento dei costi.

Very Mobile rimodula le sue offerte mobile in positivo, più giga allo stesso costo

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha rimodulato in positivo alcune sue offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, infatti, alcuni già clienti dell’operatore vedranno aumentare il bundle di giga messo a disposizione con la propria offerta. Tutto questo senza però avere aumenti di alcun tipo, dato che l’offerta avrà sempre lo stesso costo.

Stando a quanto è emerso, sembra che per il momento sono stati coinvolti i già clienti con attiva l’offerta con 200 GB di traffico dati al costo di 7,99 euro al mese. Questi utenti potranno ora avere a disposizione ben 300 GB di traffico dati al mese, senza nessun aumento sul costo della propria offerta. I già clienti coinvolti vedranno una apposita notifica all’interno dell’applicazione ufficiale di Very Mobile. In questa notifica, sembra che sia presente il seguente messaggio:

“Per noi sei Very Importante. Dal rinnovo successivo al 24/11 la tua offerta includerà più Giga mantenendo il costo attuale: avrai 300 Giga anziché 200, con minuti e SMS illimitati, a 7,99 euro al mese PER SEMPRE. Non spenderai un cent in più e sarà tutto automatico’.

Come è possibile leggere dal messaggio, gli utenti riceveranno quindi 100 GB di traffico dati extra senza avere alcun aumento sul costo della propria offerta. Tutto questo dal rinnovo successivo al 24 novembre 2025.