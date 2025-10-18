Xiaomi, Redmi e POCO: tutti i device che riceveranno la HyperOS 3

HyperOS

Il rollout di HyperOS 3, la nuova versione del sistema operativo di Xiaomi basata su Android 16, è ufficialmente iniziato anche per i dispositivi venduti al di fuori della Cina. Dopo settimane di test interni, l’azienda ha avviato la distribuzione graduale dell’aggiornamento per smartphone e tablet a marchio Xiaomi, Redmi e POCO, con una finestra di rilascio che andrà da ottobre a novembre 2025.

HyperOS 3: un aggiornamento cruciale per l’ecosistema Xiaomi

Presentato in anteprima durante il Mi Developers Summit di settembre, HyperOS 3 rappresenta un passo evolutivo importante nel percorso software di Xiaomi. La nuova interfaccia introduce ottimizzazioni profonde a livello di sistema, con una riduzione del carico sulla CPU del 4%, un miglioramento dell’efficienza energetica del 10% e un aumento fino al 21% nella velocità di apertura delle app. La riproduzione video è più fluida (+10%) e il motore grafico interno è stato ottimizzato per garantire un’esperienza di gioco più stabile e reattiva.

Anche l’estetica cambia: oltre 100 animazioni di sistema sono state riviste per apparire più fluide e coerenti, mentre il linguaggio visivo introduce nuove transizioni dinamiche e sfondi basati sull’intelligenza artificiale, che si adattano ai colori e ai contenuti mostrati sullo schermo.

I dispositivi che riceveranno HyperOS 3 a ottobre

Secondo il calendario interno diffuso dal team di sviluppo, e confermato da diverse fonti vicine a Xiaomi, l’aggiornamento sarà disponibile entro la fine di ottobre 2025 per i seguenti modelli globali:

Xiaomi

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad Mini

Redmi

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14

POCO

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7

L’aggiornamento verrà distribuito via OTA in più fasi, come da tradizione Xiaomi, e sarà accompagnato dalle patch di sicurezza di ottobre 2025. Gli utenti potranno verificarne la disponibilità dal menu Impostazioni → Info sul dispositivo → Versione di HyperOS.