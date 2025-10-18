Xiaomi, Redmi e POCO: tutti i device che riceveranno la HyperOS 3

HyperOS
Il rollout di HyperOS 3, la nuova versione del sistema operativo di Xiaomi basata su Android 16, è ufficialmente iniziato anche per i dispositivi venduti al di fuori della Cina. Dopo settimane di test interni, l’azienda ha avviato la distribuzione graduale dell’aggiornamento per smartphone e tablet a marchio Xiaomi, Redmi e POCO, con una finestra di rilascio che andrà da ottobre a novembre 2025.
HyperOS 3: un aggiornamento cruciale per l’ecosistema Xiaomi
Presentato in anteprima durante il Mi Developers Summit di settembre, HyperOS 3 rappresenta un passo evolutivo importante nel percorso software di Xiaomi. La nuova interfaccia introduce ottimizzazioni profonde a livello di sistema, con una riduzione del carico sulla CPU del 4%, un miglioramento dell’efficienza energetica del 10% e un aumento fino al 21% nella velocità di apertura delle app. La riproduzione video è più fluida (+10%) e il motore grafico interno è stato ottimizzato per garantire un’esperienza di gioco più stabile e reattiva.
Anche l’estetica cambia: oltre 100 animazioni di sistema sono state riviste per apparire più fluide e coerenti, mentre il linguaggio visivo introduce nuove transizioni dinamiche e sfondi basati sull’intelligenza artificiale, che si adattano ai colori e ai contenuti mostrati sullo schermo.
I dispositivi che riceveranno HyperOS 3 a ottobre
Secondo il calendario interno diffuso dal team di sviluppo, e confermato da diverse fonti vicine a Xiaomi, l’aggiornamento sarà disponibile entro la fine di ottobre 2025 per i seguenti modelli globali:
Xiaomi
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad Mini
Redmi
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14
POCO
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7
L’aggiornamento verrà distribuito via OTA in più fasi, come da tradizione Xiaomi, e sarà accompagnato dalle patch di sicurezza di ottobre 2025. Gli utenti potranno verificarne la disponibilità dal menu Impostazioni → Info sul dispositivo → Versione di HyperOS.