Xiaomi 17 Ultra, rivelato il comparto fotografico

Qualche settimana fa il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale sul mercato la sua nuova serie di smartphone di punta Xiaomi 17. Per il momento, quest’ultima è composta da tre modelli, ovvero Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max. A quanto pare, però, per l’azienda non basta, dato che potrebbe arrivare molto presto un altro modello. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Xiaomi 17 Ultra. Proprio quest’ultimo è stato il protagonista delle ultime indiscrezioni, che ci hanno rivelato come potrebbe essere il comparto fotografico.

Xiaomi 17 Ultra, emergono in rete nuovi dettagli sul comparto fotografico

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete diversi dettagli riguardanti il prossimo smartphone di punta del produttore tech Xiaomi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Xiaomi 17 Ultra. I rumors emersi in rete ci hanno rivelato in particolare alcuni dettagli riguardanti il suo comparto fotografico.

Secondo quanto è emerso in queste ore, il prossimo top di gamma di casa Xiaomi potrà vantare sul retro la presenza di ben quattro sensori fotografici. Dovevve essere presente un sensore fotografico principale da ben 200 MP. A supporto dovrebbero anche esserci tre sensori fotografici da 50 MP. Uno di questi sembra che sarà caratterizzato da un sensore teleobiettivo con lente periscopica. Tra questi non dovrebbe mancare nemmeno un sensore con lente ultra grandangolare.

A rivelare questi primi dettagli è stata una voce piuttosto nota del settore. Ci stiamo riferendo al noto leaker del settore Digital Chat Station. Quest’ultimo ha anche rivelato che il nuovo top di gamma del produttore tech Xiaomi potrebbe arrivare non in una ma addirittura in due versioni differenti. Una di queste dovrebbe essere quella decisamente più prestante e soprattutto più innovativa, con varie migliorie dal punto di vista prestazionale e fotografico.

Staremo a vedere se sarà effettivamente così e se emergeranno nuovi dettagli in merito.