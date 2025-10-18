WhatsApp sperimenta una nuova funzione relativa ai canali

WhatsApp continua a migliorare e implementare le sue funzioni “più social”. Ormai appare chiaro come la piattaforma di Meta stia cercando di cambiare volto, ampliando sempre di più le sue funzioni molto simili a un social network.

In particolare, le sue funzioni più simili a un social sono gli aggiornamenti di Stato e i canali. Per il primo sono in arrivo una valanga di novità, che permetteranno agli utenti di inserire sui propri contenuti multimediali delle emoji interattive con cui i propri contatti potranno relazionarsi, oppure la novità più recente, ovvero l’introduzione di notifiche in tempo reale quando un contatto aggiorna il proprio stato. Anche per i canali ci saranno delle novità, pensate proprio per ottimizzare l’esperienza degli utenti in questa sezione particolare della piattaforma.

WhatsApp: nei canali arrivano i quiz interattivi

La sezione canali di WhatsApp è relativamente recente, lanciata soltanto nel 2023, ed è uno spazio dedicato alla comunicazione. Tramite i canali infatti gli utenti ricevono informazioni e comunicati da parte degli enti che ha deciso di seguire. Questi ultimi possono essere associazioni, giornali, creator, aziende e molto altro.

Tendenzialmente lo spazio dedicato ai canali è unidirezionale, ovvero c’è una parte che posta e l’altra che legge, senza poter interagire più di tanto. Ma a proposito di ciò, WhatsApp starebbe sperimentando l’introduzione di quiz interattivi, con lo scopo di stravolgere questa comunicazione rendendola un pochino più dinamica.

I quiz permetteranno di formare un legame più stretto tra i gestori del canale e gli utenti. I quiz che verranno proposti possono essere basati su diversi argomenti, con delle opzioni disponibili per la risposta, di cui soltanto una è quella giusta.

Si tratta di un metodo molto coinvolgente per gli utenti, che sicuramente presteranno molta più attenzione alle notizie che verranno postate sui canali. Al momento la funzione è disponibile soltanto per la versione beta di Android.