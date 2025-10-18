Ad
Spotify e Netflix collaborano: i video podcast arrivano nel 2026

Un nuovo capitolo per i contenuti digitali sta per arrivare e questa volta grazie ad una partnership tra Spotify e Netflix per il prossimo anno

scritto da Felice Galluccio
Spotify e Netflix questa volta collaboreranno per una novità davvero entusiasmante che vedrà la luce a partire dal prossimo 2026. Secondo quanto riportato infatti è stato siglato un accordo di partnership che vedrà sulla celebre piattaforma di streaming video i nuovi video podcast. Almeno in un primo momento la novità avrà luogo solo ed esclusivamente negli USA. È un passo importante per entrambe le aziende, che uniscono due mondi finora paralleli: quello dell’audio on demand e quello dello streaming video.

Nella fase di lancio, su Netflix arriveranno diversi programmi prodotti da Spotify Studios e The Ringer, marchi già conosciuti nel panorama dei podcast internazionali. Tra i titoli figurano The Bill Simmons Podcast, The Rewatchables, Dissect, Conspiracy Theories e The Ringer NBA Show. Il catalogo, secondo quanto dichiarato, si amplierà gradualmente includendo nuovi format e studi indipendenti.

Un’alleanza per rilanciare il mondo dei podcast: Spotify e Netflix al lavoro insieme

Negli ultimi anni Spotify ha puntato molto sui podcast, investendo in produzioni originali e acquisizioni importanti come Gimlet Media e Parcast. Nonostante i grandi nomi e gli ascolti record, i ricavi non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Con l’uscita di scena di Dawn Ostroff, l’azienda ha quindi ridefinito la propria strategia, orientandosi verso contenuti video e interattivi, più facili da monetizzare.

La partnership con Netflix rappresenta un’evoluzione naturale di questa visione. Come ha spiegato Roman Wasenmüller, vicepresidente e responsabile della divisione podcast di Spotify, l’accordo apre “un nuovo capitolo per l’intera industria, offrendo ai creatori più visibilità e al pubblico modi diversi di vivere le storie”.

Per il momento la distribuzione dei video podcast resterà limitata agli Stati Uniti, ma l’obiettivo è espandere l’iniziativa a nuovi Paesi entro la fine del 2026. Una mossa che potrebbe cambiare definitivamente il modo in cui ascoltiamo (e guardiamo) i podcast. Una nuova era dunque sta per aprirsi anche in quest’ambito.

