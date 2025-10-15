Netflix porta i party game in TV: la rivoluzione del divertimento da salotto

Dopo mesi di indiscrezioni, Netflix ha annunciato ufficialmente l’arrivo dei primi titoli giocabili in streaming, che debutteranno durante la stagione natalizia. Tale iniziativa rappresenta l’evoluzione naturale di un progetto iniziato all’inizio del 2025, quando l’azienda aveva anticipato la volontà di integrare i videogiochi nella propria app. Ora, questa visione sembra prendere finalmente forma. Infatti, basterà entrare nella sezione “Giochi” di Netflix sulla TV, scegliere un titolo e collegare il proprio smartphone, che fungerà da controller.

LEGO, Pictionary e Tetris: Netflix scommette sulla socialità digitale

Non è stata ancora comunicata una data di lancio precisa e potrebbe variare da Paese a Paese. L’obiettivo di tutto ciò! offrire un’esperienza di intrattenimento condivisa, pensata per famiglie e gruppi di amici, perfetta per il periodo festivo. Tra i primi giochi disponibili vi è LEGO Party, uscito a fine settembre anche su PC e console. Il titolo si presenta come il diretto concorrente di Mario Party, con sfide, minigiochi e ambientazioni colorate. La versione per Netflix promette di ampliare il pubblico, permettendo a chiunque di partecipare al gioco gioco senza bisogno di console o hardware dedicato.

Non mancheranno più titoli come Boggle Party, che mette alla prova la velocità dei giocatori nel creare parole sul tabellone. Ma anche Pictionary: Game Night, una versione digitale del famoso gioco da tavolo dove disegnare e indovinare resta la regola d’oro. Sarà presente anche Tetris Time Warp, che porterà i giocatori a rivivere le diverse epoche del leggendario puzzle game, dal 1984 fino ai giorni nostri. A chiudere il pacchetto ci sarà Party Crashers: Fool Your Friends, una sfida di bluff e deduzione sociale in stile Lupus in Tabula, dove uno dei partecipanti nasconde un segreto che gli altri devono scoprire.

Netflix non è nuova a esperimenti interattivi. Negli anni ha proposto quiz, show e film dove gli spettatori potevano scegliere il corso della storia, ma nessuno di questi progetti ha davvero conquistato il pubblico. Anche il tentativo di sviluppare videogiochi tradizionali non ha avuto il successo sperato. Questa volta, però, la strategia appare più solida. Insomma, con i party game in streaming, Netflix ambisce a trasformare la TV in un luogo di incontro digitale, dove la tecnologia cloud e la semplicità dell’interfaccia rendono il gioco un’esperienza collettiva e accessibile a più persone.