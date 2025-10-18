iPhone 2026, Apple punta ancora sul titanio: sarà più resistente e raffinato

La prossima gamma di iPhone 2026 farà un passo deciso verso materiali più pregiati. Secondo le anticipazioni dell’analista Jeff Pu, Apple prevede di aumentare la quantità di titanio utilizzata nella produzione, con un ruolo centrale nel design del primo iPhone pieghevole, noto internamente come possibile “iPhone Ultra”. Il dispositivo, atteso per la fine del 2026, dovrebbe adottare una struttura mista di titanio e alluminio, pensata per unire leggerezza e resistenza.

Negli ultimi anni Apple ha sperimentato diverse soluzioni per bilanciare estetica, durabilità e dissipazione termica. Il titanio, introdotto per la prima volta sui modelli iPhone Pro, era stato temporaneamente accantonato con la generazione attuale, dove si è preferito tornare all’alluminio per migliorare la gestione del calore. Le lamentele legate al surriscaldamento di iPhone 15 Pro e 16 Pro avevano infatti spinto l’azienda a privilegiare un materiale più efficiente sul piano termico.

Un equilibrio tra design e resistenza

Il titanio, però, non è mai scomparso del tutto. È rimasto protagonista su iPhone Air, che con i suoi 5,6 mm di spessore richiedeva un materiale capace di garantire rigidità senza appesantire il telaio. Nel 2026, con il probabile debutto di iPhone Air 2 e del nuovo modello pieghevole, il titanio tornerà a occupare un ruolo ancora più importante, fungendo da rivestimento esterno strutturale sopra un’anima in alluminio.

È proprio in questo modo che Apple riuscirà a garantire agli utenti delle scocche sottili ma anche molto resistenti quando si tratta di torsione. Raffinando la lavorazione del titanio, il colosso americano riuscirebbe così a tenere i costi molto più contenuti ma anche a garantire meno graffi.

L’iPhone pieghevole si avvicina sempre di più

Il primo iPhone pieghevole sarà per certi aspetti molto simili ai Samsung Galaxy Z Fold, presentando un display esterno da 5,5 pollici e un display interno totale da 7,8 pollici. La sua struttura sarà molto resistente proprio grazie al titanio, che conferirà anche un peso inferiore rispetto ai pieghevoli attualmente disponibili sul mercato.